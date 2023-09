El pasado desconocido de Ana Garcés, Jana, antes de protagonizar ‘La Promesa’ en TVE

TVE tiene entre manos, y desde hace meses, una de las series más importantes del año sin ninguna duda. Estamos hablando de ‘La Promesa‘. La serie diaria de La 1 se ha convertido en una auténtica revolución. Liderando su franja horaria en sobremesa, sus tramas y sus personajes carismáticos han cautivado a la audiencia casi desde el comienzo. Además, cuenta con un elenco totalmente entregado, mezclando nombres más importantes con intérpretes desconocidos. Y, en este último apartado, encontraríamos a Ana Garcés, una actriz vallisoletana que da vida a Jana Expósito, el personaje principal de ‘La Promesa‘.

Garcés, de solo 23 años, ha encontrado en la serie de TVE su primer gran trabajo audiovisual. Y no interpreta a un personaje secundario, sino que es centro de muchas de las tramas de la serie. Jana Expósito es decidida, valiente y orgullosa. Ha vuelto al palacio de La Promesa para encontrar a su hermano desaparecido y hacer justicia a su madre, que fue asesinada allí quince años atrás. Su plan de infiltrarse en el palacio como doncella da resultado, pero se complica cuando se enamora de Manuel, el hijo de los marqueses de Luján.

Obviamente, desde el comienzo de ‘La Promesa’, las motivaciones de Jana han ido cambiando. Y Ana Garcés se ha ido adaptando a la perfección, sobre todo para ser su debut interpretativo, y encima en una serie diaria. La actriz trabajaba en una tienda de ropa cuando le llamaron para ‘La Promesa’. La intérprete estudió antes Arte Dramático en Valladolid, y ha relatado cómo se fraguó su fichaje.

«Cuando me vine aquí a Madrid, me metí en una tienda de ropa para poder pagarme el piso, evidentemente, y compaginarlo con los castings, pero no me salía ninguno», ha declarado a Informalia. Y reconoce que llevaba nueve meses trabajando cuando le llegó esta oportunidad en el último momento que le «cambió la vida». «El contrato en la tienda se me acababa la misma semana en que me cogieron para ‘La Promesa’. Tuve mucha, mucha suerte», confirma.

La joven actriz comenzó sus estudios de Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León en 2018. Desde entonces, ha trabajado en teatro hasta que le llegó la gran oportunidad de ‘La Promesa’. Ana Garcés además ha rodado la película ‘Gallo Rojo’, dirigida por Enrique García-Vázquez.

¿De qué va ‘La Promesa’?

1913. El mundo entero está al borde del abismo, pero hay remansos de paz aislados de los conflictos. Como el Palacio La Promesa, en el valle de Los Pedroches, propiedad de los Marqueses de Luján, uno de los mayores terratenientes del país.

Ese día el Palacio se viste de gala para celebrar la boda del heredero, Tomás. Recién terminado el convite, la aparición de un aeroplano atrae la atención de todos. Lo pilota Manuel, hijo de los Marqueses. De repente, el aparato pierde altura hasta estrellarse. Manuel está a punto de ser consumido por las llamas; pero alguien consigue salvarlo: Jana. ¿Puede el amor aplacar la sed de venganza? ¿Podrías olvidar a los que hundieron tu vida? ¿A los asesinos de tu madre? ¿A los que hicieron desaparecer a tu hermano?