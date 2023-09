Ana Rosa Quintana ya no es la «reina de la tarde» y cae derrotada contra ‘La Promesa’

Primer día de examen para Ana Rosa Quintana y la que fue la ‘reina de las mañanas’ parece que tendrá difícil ostentar ese título por las tardes. Y es que el primer día de ‘TardeAR’ no tuvo un inicio demasiado halagüeño frente a sus rivales.

En su primer día ‘TardeAR’ anotó un 11,3% de cuota y 905.000 espectadores según datos de Barlovento. Unos datos que le permiten estar por encima de la media diaria de Telecinco (9,7%) y subir la audiencia que ha venido cosechando ‘Así es la vida’ durante el verano pero muy alejados de los datos que anotaba ‘Sálvame’ antes de su cancelación.

La buena noticia para Telecinco y Ana Rosa Quintana es que su nuevo magacín de tarde consiguió situarse por encima de Antena 3 durante toda su franja (11,3% vs 10,8%). Asimismo, ‘TardeAR’ lidera por delante de ‘Pecado original’ (11.6% vs 11.2%) así como su duelo directo con ‘Y ahora Sonsoles‘ entre las 18:05 y las 19:54h con un 11,1% frente al 10,6% que anota el programa de Sonsoles Ónega en su franja. No obstante, el programa de Antena 3 aumenta la media en sus minutos finales elevando su media final al 11,1% y 828.000 espectadores.

@YAhoraSonsoles #YAS18Sep reunió 2.961.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA) sintonizaron con el programa en @antena3com.



El programa registró 828.000 espectadores de media y 11.1% de cuota de pantalla.

‘TardeAR’ es líder en target comercial y se impone entre los menores de 55 años con un 12,3% siendo además el «programa líder» de la tarde. Algo que se demuestra pues Ana Rosa Quintana se sitúa tanto por delante de ‘El comodín’ en La 1 como de ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3. No obstante, la curva de audiencia es descendente en su tramo final (10%):

Os dejamos la curva de audiencias en la franja de emisión de #TardeAR (17:00-19:53).



En este tramo @telecincoes es 2ª opción del público, por detrás de @La1_tve



El minuto más visto es a las 17:39, con 1.145.000 espectadores.

‘La Promesa’, «reina de la tarde» frente a Ana Rosa Quintana

Sin embargo, ‘TardeAR’ y Ana Rosa Quintana no pudieron con la todopoderosa ‘La Promesa‘. Cabe recordar que TVE ha optado por emitir doble episodio de la serie durante esta semana. Una estrategia que surtió efecto pues la ficción anotó un gran 12,4% y 1.165.000 espectadores en su primer episodio y un 13,6% y 1.142.000 espectadores con su segundo capítulo anotando récord histórico de cuota de pantalla.

Los capítulos de ayer de @lapromesa_tve consiguieron:



1.668.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA), 1.165.000 espectadores de media y el 12.4% de cuota.



1.703.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA), 1.142.000 espectadores de media y el 13.6% de cuota.

Así, durante su franja de competencia, ‘La promesa’ lideró por encima del nuevo programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco. La ficción de Bambú Producciones sumó un 12.9% y 1.152.000 espectadores de media mientras que ‘TardeAR’ se quedó en un 11.6% y 1.035.000 espectadores.

Más allá de ‘TardeAR’, las tardes de Telecinco se mantienen prácticamente igual con ‘Así es la vida’ anotando un 9.1% y 899.000 con su nuevo horario y ‘Reacción en cadena’, que se quedó en un 8,8% y 766.000 espectadores.