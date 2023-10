La imprevista noticia que Laura Bozzo recibe afecta a su continuidad en ‘GH VIP 8’

‘GH VIP‘ ha vivido durante del debate dominical una entrega marcada por el abandono de Karina. De igual manera, otro de los momentos clave del espacio ha sido la nueva salvación. Así como sucediese el domingo pasado tras la cancelación de la versión ‘Límite 48 horas‘, Ion Aramendi ha sido el encargado de comunicar la sorprendente salvación de Laura Bozzo. Cabe recordar que hace una semana, la concursante estuvo a punto de ser la expulsada.

Nada más comenzar el debate, el moderador ha cebado dicho momento asegurando, además, que se podría conocer el estado de los porcentajes. No ha sido hasta pasada la medianoche cuando se han conocido las cifras oficiales. Mientras que hay un concursante en cabeza con el 49% de los votos en su contra, el salvado apenas reunía votos al registrar un ínfimo 9%. Estos datos los ha podido conocer Laura Bozzo en privado y antes de saber que le correspondía el 9%. «Si la gente quiere hacer locuras, yo me quedo. Si la gente quiere peace and love, yo me voy», ha asegurado la recién salvada.

Tras dar a conocer los porcentajes ciegos, el presentador de ‘GH VIP’ le ha comunicado a los concursantes la salvación a Laura Bozzo. «La audiencia ha decidido con sus votos a través de la app de Mitele que estés salvada», han sido las palabras empleadas por Ion Aramendi. Las reacciones no se han hecho esperar. Visiblemente emocionada, la peruana ha exclamado: «Estoy en problemas porque yo dije que si me salvaba me iba a bañar desnuda. Mis hijas me van a matar».

De igual manera, el presentador le ha trasladado una importante misión de cara a la expulsión del jueves. «Eres una nominada más. Esto es un secreto entre tú y yo. Esto sí que te lo digo enserio. Tiene consecuencias gravísimas el incumplimiento de esta norma. Recuerda, no puedes demostrar una alegría, ni una euforia, ni todavía te bañes desnuda. De momento, tú eres una nominada más», ha rematado Ion Aramendi.

A diferencia de anteriores ocasiones, ‘GH VIP’ no les ha comunicado a los otros tres concursantes la salvación de Laura Bozzo. Por tanto, Albert, Gustavo y Pilar siguen en el televoto. Será el próximo jueves durante una nueva gala comandada por Marta Flich cuando se descubra la identidad del concursante más votado y que, por consiguiente, abandonará la casa como tercer expulsado oficial del reality.