Risto Mejide lanza un encendido mensaje sobre Ferreras tras lo que ha pasado en ‘Todo es mentira’

Este lunes, ‘Todo es mentira’ ha recibido a un nuevo colaborador. Tras contar con otros políticos y ex políticos como Esperanza Aguirre, Susana Díaz o Abel Caballero; ahora el espacio de Risto Mejide ha fichado a Pablo Echenique, el que fuera portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

En su primer día, Pablo Echenique no ha dudado en colar en ‘Todo es mentira’ los audios que han salido publicados de Antonio García Ferreras con Villarejo en los que se escucha al ex comisario asegurar que se va a cargar a Pedro Sánchez.

«Villarejo y Ferreras. Hoy hemos publicado que Ferreras estuvo en esa famosa comida con Casals, Oliveira y Villarejo y les preguntó reiteradamente a los operadores de las cloacas si Begoña Gómez estaba implicada directamente en los negocios del suegro de Pedro Sánchez. ¿Hablamos o no hablamos de los operadores mediáticos que participan en la propagación de bulos?», cuestionaba Pablo Echenique.

A lo que Risto Mejide le contestaba que él había escuchado esos audios. «Yo he escuchado esas conversaciones que habéis publicado y lo que hace Ferreras es preguntar como periodista«, defendía el presentador de Cuatro al director y presentador de ‘Al rojo vivo’ en La Sexta. «¿Pero con quién está sentado?», replicaba Echenique. «Pero es que hay que sentarse con todo el mundo, o ¿no?», insistía Mejide en su defensa.

«¿Con Villarejo? Ya te digo que no hay ningún audio mío hablando con Villarejo», le contestaba Echenique. «Pero porque no eres periodista. ¿Un periodista tiene o no tiene la obligación de hablar con Villarejo?«, le repreguntaba Risto a su nuevo colaborador. «¿Con un mafioso que te va a dar mercancía averiada?», le cuestionaba entonces el ex político de Podemos. «Bueno pero luego está la labor del periodista, bueno no sé que hago yo aquí defendiendo la labor de un periodista», aseveraba Risto dando paso a Javier Chicote.

Y Javier Chicote defendía entonces que lo normal como periodista es hablar con Villarejo y preguntar. «Si hablan de lo de las saunas y está Ferreras es normal que pregunte si la mujer de un presidente del Gobierno ha llevado la contabilidad de negocios de prostitución cuando hay un policía delante», recalcaba el colaborador de ‘Todo es mentira’.

Risto Mejide defiende a Ferreras del ataque de Pablo Echenique

«¿Y es normal que Ferreras diga a pregunta de Mauricio Casals que le va a soltar una ostia a Pedro Sánchez de que ‘lo va a pasar mal, confía en mí, que va a tener uno, dos o tres programitas’. Y en esa comida Ferreras reconoce que publicó la información de Granadinas de Inda que era falsa sabiendo que era falsa. Yo no soy periodista no sé si hay que hablar con Villarejo, puede haber un debate, pero otra cosa es que un periodista diga que le va a dar una ostia al secretario general del PSOE o que publique una noticia falsa», sentenciaba Echenique cargando contra Antonio García Ferreras antes de que Risto Mejide le parara los pies.

«Yo no sé que hago defendiendo a un periodista de otra cadena. Pero es que justamente hablas de un tema que también nos compete en este programa. Le está avanzando una escaleta. Aquí también tenemos programas en los que decimos pues esta semana Pedro va a sufrir, lo podría decir porque tenemos mucho contenido y decimos no va a quedar bien esta persona», aseveraba Risto.

Tras ello, Risto Mejide insistía en que «evidentemente hay programas que son más críticos una vez con el PSOE y otra vez con el PP y no pasa nada por hablarlo con alguien que está trabajando en la misma cadena como es el caso de Mauricio Casals. Yo lo veo dentro de la normalidad», defendía Risto. «Pero hay un alto cargo de la policía», espetaba Echenique. «Pero no sabes si se lo está diciendo a él o a quién», añadía Risto.