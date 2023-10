‘GH VIP 8’ expulsa a Luitingo de manera fulminante y esta es su sonada reacción antes de irse

La convivencia dentro de la casa de ‘GH VIP‘ se ha vuelto insostenible. La casa está más dividida que nunca en dos bandos cada vez más desiguales especialmente tras la última expulsión vivida durante la emisión de la nueva gala del reality. En esta ocasión, dicha entrega se ha saldado con la expulsión de Luitingo frente a Carmen Alcayde.

Todo ello se ha producido después de que el pasado jueves se vivieran al término de la gala unas nuevas y apasionantes nominaciones. En aquel momento, los cuatro concursantes expuestos fueron Álex Caniggia, Carmen Alcayde, Luitingo y Laura Bozzo. A lo largo de la semana el listado de los nominados ha ido variando, puesto que el pasado domingo se llevó a cabo la salvación de Álex Caniggia, lo que dejaba la expulsión entre Carmen Alcayde, Luitingo y Laura Bozzo.

Nada más comenzar la nueva gala, Marta Flich ha cebado la expulsión de la noche. De igual manera y conforme ha ido avanzando la velada, el reality ha comunicado el estado de los porcentajes. Mientras que uno de los nominados reunía un 60%, los otros dos se hacían con el 31% y 9% de los votos. «La expulsión de hoy va mucho más allá. Será la victoria o derrota de uno de los dos grupos de la casa», ha anunciado Marta.

Poco después, el reality ha reunido a los tres nominados en la sala de expulsión donde la presentadora ha dado a conocer en primer lugar el nombre de la primera salvada: Laura Bozzo. A continuación, la comunicadora ha compartido el nombre del expulsado. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Luitingo«, han sido las palabras pronunciadas por Marta Flich. Y debe abandonar con un fulminante 67% de los votos como así se ha indicado.

El pronunciamiento de Luitingo antes de su marcha de ‘GH VIP’

«Me da mucha pena Marta, gracias. Pero no me sale celebrarlo, me da mucha pena», ha compartido Carmen, la recién salvada, antes de que Luitingo se pronunciase. Por su parte, el cantante comentaba: «Me duele el porcentaje, la expulsión, dejar lo que voy a dejar aquí en la casa. No esperaba que fuera a tener un porcentaje alto, creo que nunca he sido un niño que me he entrometido en nada. Siempre he sido claro, que no me he metido en marrones. He intentado hacer una piña de todo… Había gente que me veía lejos en la casa. Tenía confianza en mí, pero nunca he sido un niño con soberbia».

Tras su expulsión, la presentadora le ha preguntado qué es lo que más iba a echar en falta. «Voy a echar de menos a mi Michael, a Gustavo, a mi Jessi, a mi Marta, Susana, Zeus…», ha compartido. De igual manera, Luitingo ha expuesto su relación con Pilar como posible causa de su salida: «No sé si la decisión que tuve al principio con lo de mi vida sentimental. Intenté gestionarlo de la mejor manera posible. Creo que fui claro y sincero, lo intenté gestionarlo con todo el respeto y la educación».