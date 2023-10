El as que guarda ‘Mía es la venganza’: El plan de Mario se trunca por un secreto al descubierto

‘Mía es la venganza‘ afronta una semana tremendamente crucial en Divinity con la celebración del compromiso entre Olivia y Bosco en Los Olivos y la marcha de Mario a Estados Unidos junto a Lola como causa de un ataque de celos. El nuevo accionista del exclusivo club no está dispuesto a ver cómo la persona a quien ama se casa con el hombre a quien no quiere solo por hacerle daño y cumplir con la expectativas de su madre, Sonia Hidalgo.

Precisamente la presidenta de Los Olivos va a hacer todo lo posible para truncar los planes de Mario. Aunque para ella es un alivio tenerle al otro lado del charco, lo cierto es que prefiere que no logre marchar e incriminarle por la muerte de Enrique como así se ha visto en el capítulo 87 de ‘Mía es la venganza’ de este martes.

De este modo, ante un viaje que es inminente, Sonia ha ordenado a Montes que busque pruebas para ello: «Tiene que saber que Mario y Lola se van de España. Se marchan a Estados Unidos. Y se van mañana por la tarde», ha informado Sonia a Montes. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar pruebas que le incriminen por la muerte de Enrique antes de que se vaya».

«Tengo unas cosas que le pueden interesar mucho. Acabo de ver las imágenes que mi contacto de tráfico de Los Cerros me ha mandado. Y aparece, un día antes de las obras se les vio entrar y salir. Iba con Lola», le ha informado el ex policía. «¿Le mataron y fueron allí a desenterrar el cuerpo?», se ha planteado Sonia. Algo que cualquier seguidor de ‘Mía es la venganza’ sabe que fue exactamente lo que sucedió y por qué.

«Ahora sólo hace falta probarlo fehacientemente», ha comentado Montes, aunque ha lamentado que se les presenta un hándicap: «las cámaras de tráfico graban a las carreteras. Y por desgracia, se internaron en una carretera secundaria donde no había cámaras y nos va a resultar complicado o imposible averiguar hacia dónde se dirigían».

Pero la protagonista de ‘Mía es la venganza’ no ha aceptado excusas por respuesta y le ha apremiado para que lo consiga si o sí: «Imposible no, lo va a averiguar y antes de que se marchen. Necesito una prueba que le incrimine». Por su parte, Montes le ha pedido ayuda para abortar los planes de Mario: «Con tan poco margen me va a ser difícil. Si pudiera retenerle de alguna manera».