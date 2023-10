El volantazo en ‘Mía es la venganza’ por lo que se avecina entre Mario y Olivia esta semana

El capítulo 86 de ‘Mía es la venganza‘ ha dado un gran vuelco con la drástica decisión que ha tomado Mario Costa tras enterarse del compromiso de Olivia con Bosco. El ex jefe de mantenimiento está muy dolido y quiere emprender una huida hacia adelante con Lola fuera de España aunque eso suponga ir en contra de su corazón y de sus sentimientos.

Una noticia que le ha dado a Olivia cuando se encontraban a solas en el gimnasio: «Me voy de España para siempre». «¿Lo dices en serio? ¿Cuándo?», ha reaccionado la CEO de ‘Los Olivos’ totalmente sorprendida. «Pronto, en cuanto cierre un par de asuntos me voy», le ha comunicado el joven. «¿Y Lola?», se ha interesado. «Lola se marcha conmigo», le ha aclarado él.

«¿Abandonas?», ha continuado preguntándole Olivia sin salir de su asombro y cariacontecida. Y es que, por mucho que se muestre esquiva con Mario, los sentimientos van por dentro y no se pueden cambiar de golpe. «Voy a dejar a un gestor de confianza que se haga cargo de mis intereses en el club, pero en cuanto a nosotros sí, abandono, porque ya me has dejado claro que eres muy feliz con Bosco. ¿O me equivoco?», le ha respondido Mario. Este es el punto de partida de un distanciamiento entre ellos que se verá a lo largo de esta semana en los capítulos que Divinity ofrecerá de ‘Mía es la venganza’.

«Sí, Mario, sí que lo soy, de lo contrario, no me casaría con él», le ha dicho Olivia por puro despecho, con lágrimas en los ojos y, a buen seguro, sin creerse lo que le estaba diciendo realmente. «Pues te deseo lo mejor», ha reaccionado un Mario visiblemente afectado con la idea de que la persona de la que está enamorado se vaya a casar con quien no quiere en realidad.

En ese momento, y en un arrebato de celos, Mario ha enviado un mensaje a Lola para acelerar su marcha a Estados Unidos: «compra los billetes, nos vamos». ¿Se irá realmente del país o se producirá un nuevo giro en ‘Mía es la venganza’ esta semana que trunque sus planes?

Lo cierto es que, en los próximos episodios, Montes descubrirá toda la verdad sobre el verdadero paradero de Enrique y se iniciará la búsqueda del cadáver. La policía trabajará a contrarreloj para encontrar el cuerpo antes de que Mario y Lola se fuguen a Estados Unidos. ¿Lo conseguirán?