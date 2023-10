Avance capítulo 2728 de ‘Amar es para siempre’ del martes: El cara a cara entre Lola y Alicia

Antena 3 emitirá este viernes 6 de octubre el capítulo 2726 de ‘Amar es para siempre’. Cabe recordar que la serie se encuentra ya en su temporada final después de que la cadena de Atresmedia haya decidido ponerle fin tras 11 años.

Con motivo de este final, ‘Amar es para siempre’ acaba de recibir una gran noticia pues ha sido galardonada con el Premio Iris de la Prensa Especializada 2023 que entrega la Academia de la Televisión. Un premio único que se otorga a lo mejor de la televisión y que es concedido por la prensa especializada en el sector.

En el capítulo de ‘Amar es para siempre’ de este lunes, las lágrimas de Alicia tras su ruptura con Román desencadenaron los deseos de venganza de Crespo, quien no dudó en poner a Elena contra las cuerdas. Además, Sofía descubrió un terrible secreto del pasado de Ángela.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 2728 de ‘Amar es para siempre’ que Antena 3 emitirá este martes 10 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 2728 de ‘Amar es para siempre’

La decisión de Román divide a los Quevedo en ‘Amar es para siempre’, mientras él decide apostar por Lola, por su felicidad. Victoria admira la valentía de su hermano, pues ella no ha sido capaz de dejarlo todo para iniciar una nueva vida con Diana en Londres. Malena, por su parte, celebra la decisión de su hermano.

Y mientras Benigna y Peñalara vuelven a levantar las armas debido a la reapertura de la Asociación de Comerciantes del barrio, Gala decide hacerse respetar por Manolita, a la que deja muy claro que ella es la única dueña de su vida. Manolita insiste en aconsejar a la joven sobre lo que debe y no debe hacer con su vida, pero Gala se mantiene firme y también le da la oportunidad a Carlos de redimirse.

Respecto a Sofía, ha pasado la noche en el King’s, destrozada por la impactante revelación en la carta de Ángela. Sofía acaba confesando a Isidro el terrible secreto de su amiga fallecida y le pide ayuda para seguir investigando la muerte de Ester y hacer justicia. El policía promete que permanecerá a su lado. En cuanto al caso de Silvia, todo parece solucionarse para ella. Benigna y Pelayo son los primeros en enterarse de que muy pronto será puesta en libertad. Sin embargo, Daniel oculta algo.

Quien parece no ocultar con quién se siente cómoda es Malena, que vuelve a disfrutar de la complicidad de Pelayo sin saber que se trata de su bisabuelo. La jovencita confiesa que Román ha roto su compromiso con Alicia y eso es algo que inquieta a Pelayo, conocedor de los sentimientos de Dolores hacia el contable.

Y hablando de Dolores, la costurera se prepara para vivir uno de sus momentos más incómodos cuando, en el taller, Alicia no duda en enfrentarse a ella, a quien acusa de ser una cazafortunas y tener un plan perfectamente establecido desde el principio para atrapar a Román. Con este encuentro, si Elena tenía alguna duda sobre la mujer de la que se había enamorado su hijo, desde este momento quedan disipadas. Más tarde, Elena intenta hacer recapacitar a su hijo para que reconsidere su compromiso con Alicia, pero no consigue nada, Román tiene muy clara su decisión de no vivir en una mentira.

En paralelo, tras la valiente decisión de Román, Victoria ha preparado la maleta, dispuesta a lanzarse y comenzar una nueva vida junto a la mujer que ama, Diana, en Londres. Sin embargo, después de un doloroso enfrentamiento con Federico, cuando llama a la modelo para comunicarle sus intenciones, ya es tarde. Diana parece haber pasado página y Victoria queda destrozada.

Finalmente, mientras Rafa triunfa con su actuación en el King’s, el amor también sale vencedor en el taller. Román confiesa a Lola que ha roto su compromiso con Alicia, dispuesto a apostar por ella. Entonces, Dolores comprende que ya no puede seguir callando, ha llegado el momento de la verdad.