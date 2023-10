‘4 estrellas’ cancela su emisión esta semana en TVE y no es por el motivo que crees

‘4 estrellas‘, la serie de access prime time protagonizada por Toni Acosta, Dafne Fernández, Marta Aledo y Ana Gracia sigue su periplo en esta franja después de haber marcado en septiembre su segunda mejor media mensual con un 8,6%.

La serie creada por Daniel Écija se mantiene en el access prime time y ha sido renovada por una segunda temporada que comenzará su rodaje próximamente.

Cabe decir que ‘4 estrellas’ también sufrirá un parón esta semana en La 1 y no se ofrecerá un nuevo capítulo el jueves 12 de octubre. No obstante, en su caso no tiene nada que ver el festivo por el día de la Hispanidad como si sucederá con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’. En este caso, la ficción de access prime time no ofrecerá un nuevo capítulo por la emisión del partido de fútbol España-Escocia de clasificación para la Eurocopa.

Esta semana en ‘4 estrellas’ veremos como las relaciones entre Clara y Raúl y Marta y Julio penden de un hilo después de que Clara y Julio cayeran en la tentación y fueran infiel a sus parejas. Asimismo, la investigación sobre la manipulación de los frenos de Julio y el atropello a Andrés sigue abierta.

Capítulo 97 de ‘4 estrellas’: «Una herida abierta» – Lunes 9 de octubre

Martínez y Menchu

La relación de Clara y Raúl pende de un hilo. Y es que toda acción tiene sus consecuencias. El profesor, muy dolido desde que salió a la luz que Clara le había sido infiel con Julio, siente que no puede más y le confiesa a Clara que no quiere seguir con ella. Sin embargo, puede que esto no sea del todo verdad, y al final ambos acaban dejándose llevar por la pasión.

Y mientras Marifrán sigue con su plan de hacerse pasar por Julián, Martínez está entre la espada y la pared con el tema de Menchu tras haber descubierto su implicación en el caso de Alfredo. ¿Debe denunciar o cubrir a su novia ahora que sabe la verdad?

Capítulo 98 de ‘4 estrellas’: «El lado oscuro» – Martes 10 de octubre

Marta y Julio se abrazan en la calle

La investigación en torno a la manipulación de los frenos en la furgoneta de Julio y las graves consecuencias que ha conllevado pone a Raúl en una situación complicada.

Después de conocer a Diana, una exnovia del profesor que advirtió a Clara de que Raúl no es lo que parece, todas las alarmas saltan en ella, que, preocupada por la seguridad de Julio, empieza a sospechar que Raúl puede tener algo que ver con el accidente de Julio y decide investigar. ¿Sería Raúl capaz de atentar contra su propio primo? Clara está determinada a descubrirlo.

Mientras, Cuca sigue muy enfadada con Marifrán por haberle mentido con respecto a Julián, y Silvia se siente más culpable que nunca por tener que ocultar a Javier la verdad sobre Rita y Menchu.

Capítulo 99: «Arrepentimiento» – Miércoles 11 de octubre

Clara, Julio y Raúl

Martínez no puede quitarse de la cabeza lo que sabe sobre Menchu y el joven no deja de esforzarse por impedir que la verdad salga a la luz. Consciente de lo mal que lo está pasando su novio, Menchu decide tomar cartas en el asunto con respecto al tema de Alfredo para que Martínez deje de sufrir por cubrirla. ¿Cómo reaccionará Javier cuando lo descubra?

Y mientras Julián hace una oferta a Cuca que la pilla totalmente desprevenida, en el Chelsea desaparece dinero de la caja, y Arturo y Felisa creen que el responsable es Ibrahim, el joven de origen marroquí al que han decidido acoger.