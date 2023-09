Todas las novedades de ‘Dúos Increíbles 2’: con esta nueva mecánica y más expulsiones

‘Dúos Increíbles’, el talent musical de TVE que se llevó los aplausos durante su primera temporada, regresará muy pronto al prime time de La 1 con una segunda edición cargada de novedades. Antes de su estreno, El Televisero ha acudido este martes a la presentación del programa en el que han estado presentes casi todos sus participantes.

Una de las grandes novedades de esta edición de ‘Dúos increíbles’ la encontramos en sus presentadores. Y es que Xavi Martínez y Julia Varela toman el relevo de Juan y Medio. Cada uno tendrá un papel muy diferente. Él será el gran maestro de ceremonias de las galas mientras ella acompañará a todos los artistas y dúos en el backstage sacando la parte más humana de cada uno de ellos.

Pero además, el programa producido por Ganga ha decidido darle una vuelta a la mecánica y apostar por una especie de ‘audiciones a ciegas’. Y es que los ocho seniors (María del Monte, Carlos Baute, Paloma San Basilio, Coti, Diana Navarro, Rafa Sánchez, David Summers y David de María) tendrán que formar un primer dúo con un junior y luego otro segundo con otro. Pero después, deberá quedarse solo con uno de ellos, de modo que ocho juniors abandonarán la competición en las primeras galas de ‘Dúos increíbles’.

Miriam García-Corrales, la directora de entretenimiento de TVE ponía en valor «el encuentro intergeneracional» que propone ‘Dúos Increíbles‘. Además, sacaba pecho por ser el único talent show de la televisión «donde todos son profesionales» y donde la «música es en directo». Algo que agradecían posteriormente todos los artistas que participan pues se quejaban de la poca apuesta por la música en la televisión.

Por su parte, Javier Cuadrado, productor ejecutivo de Ganga reconocía que esta segunda temporada es «un reto mayor» porque tenían que superarse. «Teníamos que ofrecer más: más competitividad, más emoción, más música. Tenemos un nivel de artistas increíble. Los juniors son músicos, autores, compositores… y todo eso se refleja en el formato», remarcaba el directivo.

Sobre el cambio en la mecánica, Cuadrado ha aclarado que «es más sencilla» pero a la vez le ha dotado de mayor emoción y competitividad pues hay expulsiones desde el primer momento. «Es la parte que nos da más reparo, pero creo que tiene que haber estos alicientes para que el público lo viva», defendía el productor.

Xavi Martínez y Julia Varela, entusiasmados con el «sueño cumplido»

Julia Varela y Xavi Martínez, presentadores de ‘Dúos increíbles’

Xavi Martínez era muy claro al confesar que para él presentar ‘Dúos increíbles’ «es un sueño cumplido». Y es que después de triunfar como locutor de radio y de haber participado en varios programas como jurado, ahora da el salto como presentador titular. «Es un programa de muchísima verdad», destacaba el catalán.

Por su parte, Julia Varela ha querido poner el foco en que más allá de ver grandes dúos y grandes canciones del mundo de la música, ‘Dúos increíbles’ permitirá conocer mejor a todos lo artistas. «Ver esa parte que hay detrás de los artistas es muy bonito», añadía la copresentadora.

Los concursantes de ‘Dúos increíbles’ piden más apoyo a la música

En la presentación han participado algunos de los artistas que desfilarán por la nueva temporada del programa, como Paloma San Basilio que se ha mostrado orgullosa por haberse arriesgado a participar en un programa que «recupera un tiempo en el que se hacía una televisión de verdad y genuina«.

Por su lado, David Summers, quien fuera vocalista de Hombres G ha agradecido a TVE que apueste por un programa de música en directo. «Es la primera vez en mi vida que me presento a un concurso. A nosotros nos gusta cantar y la música y que TVE apueste por un programa 100% musical en estos momentos es fantástico«, reconocía.

En ese sentido, Coti iba mucho más allá al alabar a Ganga y TVE por hacer lo que no hacen las discográficas. «Están apostando a medio y largo plazo por la música y el talento y eso es de agradecer», destacaba el argentino. Mientras que Rafa Sánchez pedía incluso mayor presencia de la música en televisión. «Lo importante que son las canciones. Es un regalo de programa: Cuando me dijeron de participar me tiré de cabeza», añadía.