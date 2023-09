Qué fue de Sherilyn Fenn, la mítica Audrey Horne de ‘Twin Peaks’, 30 años después

Si hay una serie que cambió todas las reglas del juego en la historia de la televisión, esa fue sin duda ‘Twin Peaks‘. La ficción creada por David Lynch y Mark Frost llegó titubeante, pero acabó siendo un tsunami arrollador que sentaría las bases para un sinfín de series posteriores como ‘Expediente X‘ o ‘Perdidos‘. Su surrealismo marcó una época, con momentos como la habitación roja o el baile de casi místico de Audrey Horne. Precisamente de ella queremos hablar, de Sherilyn Fenn, la actriz que le dio vida, y que se convirtió en un auténtico icono a comienzos de los 90.

Sherilyn Fenn había debutado en pequeños papeles en la década de los 80, y además había sido pareja de Johnny Depp, que por aquel entonces solo era un joven actor que empezaba a despuntar. Recordemos que su primer papel fue en ‘Pesadilla en Elm Street’. Pero llegó David Lynch y fichó a Fenn para dar vida a Audrey Horne, la misteriosa hija de un magnate hotelero en un pueblo del Estados Unidos profundo. Esa serie era ‘Twin Peaks’ y ese papel le cambió la vida para siempre.

Audrey Horne y su penetrante mirada. / ABC

Durante las dos temporadas que duró la serie, Sherilyn Fenn se convirtió en un auténtico icono sexual, junto a sus compañeras de reparto Lara Flynn Boyle y Mädchen Amick. Las tres protagonizaron aquella icónica portada de la revista Rolling Stone a comienzos de los 90. El baile sensual del personaje de Audrey Horne en ‘Twin Peaks’ fue imitado hasta la saciedad. De haber sido hoy la serie, se habría convertido en viral en Tik Tok con facilidad.

Una carrera que no acabó de despuntar

Pero, tras el final de ‘Twin Peaks’, su carrera no acabó de llevarla al estrellato que todos presuponían para ella. David Lynch la fichó en ‘Corazón salvaje’, pero salvo ese momento, no tuvo mucha más presencia en películas de primer nivel durante la década de los 90. Así que Fenn buscó refugio en el mundo de la televisión. Volvió a ser protagonista de una serie con la sitcom ‘Pasados de vuelta’, e incluso tuvo participaciones esporádicas en ‘Friends‘ o ‘Dawson crece‘. ¡Hasta estuvo a punto de ser Harley Quinn en una serie cancelada sobre ‘Aves de presa’!

En los últimos años, también tuvo un papel recurrente en ‘Las chicas Gilmore’ o en ‘Shameless’, por lo que Sherilyn Fenn siempre ha seguido ahí. La eterna secundaria. Tratando de dar con otro papel como el de Audrey Horne. Pero si algo puede decir claramente es: «yo sigo aquí, y no me he dado por vencida».

Además, David Lynch volvió a contar con ella para ‘Twin Peaks: el regreso’. Un regalo para los fans, que pudimos disfrutar de Audrey una última vez.