El brutal cambio físico del protagonista de ‘Dawson crece’, James Van Der Beek, con 46 años

«I don’t wanna wait for our lives to be over». ¿Cómo? ¿Que no os suena esa canción? ¿Cómo puede ser? Si creciste en los dosmiles, seguro que creciste en la ciudad de Capeside. Y entre tus mejores amigos estaría Dawson Leery. Obviamente, estamos hablando de la serie ‘Dawson crece’ (‘Dawson’s Creek’ en el inglés original). Creada por Kevin Williamson, el guionista de ‘Scream’ o ‘Sé lo que hicisteis el último verano’, la serie fue un auténtico éxito, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Entre 1998 y 2003, consiguió llegar a los 128 episodios distribuidos entre 6 temporadas. Hoy pueden verse en Prime Video.

‘Dawson crece’ estaba protagonizada por James Van Der Beek, Michelle Williams, Joshua Jackson y Katie Holmes. Y también participaron intérpretes como Ali Larter, Julie Bowen (Claire en ‘Modern Family’), Seth Rogen o incluso la cantante Gwen Stefani. Pero hoy vamos a centrarnos en su protagonista, en James Van Der Beek, que llegó al mundo de la interpretación de rebote.

Del estrella del fútbol americano a estrella de la televisión

James Van Der Beek nació en Connecticut en 1977 y su pasión era el deporte. De hecho, iba para estrella del fútbol americano, pero una lesión cuando tenía solo 13 años hizo que se replanteara su futuro. Así que probó suerte como actor en la función de su colegio, dando vida a Danny Zuko, protagonista de ‘Grease’. Claro, le cogió tanto gusto que decidió seguir apostando su vida al mundo de la interpretación.

Su gran oportunidad le llegó de la mano de ‘Dawson crece’, un papel para el que también probó suerte Jesse Tyler Ferguson, Mitchell en ‘Modern Family’. Obviamente, sabemos que no logró el papel. Van Der Beek lo consiguió y el resto, como se dice, es historia. Pero aunque sus compañeros sí experimentaron una fama en aumento, él no tuvo la misma suerte.

Sí, siguió en el mundo de la interpretación. Con películas como ‘Texas Rangers’, junto a otro ídolo del momento, Ashton Kutcher. Pero no acabó de despegar. Claro, a su lado tenía pesos pesados como Michelle Williams, nominada a 5 Oscar (el primero de ellos, solo dos años después de terminar la serie). También Katie Holmes, que también en 2005 no solo se convirtió en la mujer de Tom Cruise, sino que protagonizó ‘Batman Begins’. O Joshua Jackson, que encadenó dos series como ‘Fringe’ y ‘The Affair’.

Mientras, James Van Der Beek, tardó en dejar atrás su paso por ‘Dawson crece’, y acabó centrándose más en su familia. De hecho, el actor tiene 6 hijos con su mujer Kimberly Brook. Y en los últimos años recuperó un poco de su gusto por el mundo de la actuación con personajes principales en dos series como ‘C.S.I. Cyber’ y ‘Pose’. Y hemos de añadir que es autor de uno de los memes más usados de internet, que es su personaje Dawson llorando en la serie. Hace poco lo recreó en el talk show de Tig Notaro.