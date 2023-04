¿Qué ha sido de cada uno de los protagonistas de ‘Expediente X’?

Si naciste en los 80, o viviste los 90, claramente vas a recordar una de las series más míticas de la historia de la televisión: ‘Expediente X’ (actualmente se puede ver en Disney Plus). La ficción creada por Chris Carter, heredera del surrealismo mágico de ‘Twin Peaks’, sentó las bases para la televisión moderna. Fue ‘Expediente X’ la primera serie con un fandom organizado, ya que empezó con la época de los foros en internet. Es decir, fue creciendo según iba creciendo la red en todo el mundo. Fan fictions, teorías conspiratorias… todo era buena excusa para hablar de la serie de moda.

Sus protagonistas, David Duchovny y Gillian Anderson, se convirtieron en auténticos sex-symbol de la época. Y su tensión sexual no resuelta hacía correr ríos de tinta. Nadie en el mundo podía escapar a la presencia de ‘Expediente X’. Hasta tuvieron una película, ‘Expediente X: La Película’ (qué originales fuimos en España), que fue un éxito de taquilla. Y, pese a que la serie experimentó un fuerte retroceso en audiencias tras la marcha de Duchovny, siempre quedará en el imaginario colectivo. Muchos la han intentado imitar sin suerte, tanto en cine como en televisión. Quizá su heredera sea ‘Perdidos’, obviamente salvando las distancias. Pero su influencia seguimos viéndola hoy en día, en series como ‘Evil’ o ‘Los Enviados‘.

Aunque probó suerte con un revival que no acabó de funcionar (muy buenos capítulos mezclados con otras historias mediocres), y una segunda película que llegó tarde y mal, lo cierto es que ‘Expediente X’ está de nuevo de moda. ¿Y eso por qué? ¿Por los supuestos avistamientos de ovnis en Estados Unidos? No, sino por el reboot que planea el propio Chris Carter junto a Ryan Coogler (‘Black Panther’). Aún no se sabe mucho más allá de que tendrá un reparto diverso, y que se centrará en este mundo conspiranoico en el que vivimos ahora. ¿Regresarán Mulder y Scully?

Pero, ¿qué fue de los protagonistas de la serie original? ¿Pasaron de estrellas a estrellados? ¿O se han mantenido a lo largo de los años, trabajando incansablemente? Aquí os lo desvelamos.

David Duchovny

David Duchovny – Expediente X (FOX)

Fox Mulder fue la voz de toda una generación. Su ‘I Want yo Believe’ es una de las frases míticas de los 90, y cimentó las bases de un sinfín de personajes que llegaron tras él. Duchovny se convirtió en un icono, con mucha razón. Aunque abandonó la serie en sus últimas temporadas, regresó para el revival aunque no tuvo tan buena acogida por los fans de la historia.

Lejos de ‘Expediente X’, Duchovny ha seguido en primera línea, sobre todo gracias a su serie ‘Californication’, que le valió un Globo de Oro. Pero también en películas como ‘Evolution’ o ‘Jóvenes y Brujas’. Aunque recientemente está más alejado de las cámaras y más centrado en los escenarios (sí, también es cantante), David Duchovny no ha dejado de trabajar desde que interpretó a Fox Mulder, y sigue siendo uno de los rostros más reconocidos del Hollywood de los últimos años.

Gillian Anderson

Gillian Anderson – Expediente X (FOX)

Si alguien no ha dejado de trabajar incansablemente, esa es Gillian Anderson. La actriz es la gran estrella salida de ‘Expediente X’. Su Dana Scully fue la voz de la razón y de la ciencia durante toda la serie, porque estuvo presente las 11 temporadas (contando los revivals).

Anderson es una de las mejores actrices actuales. Ganó el Emmy y el Globo de Oro tanto por su actuación en ‘Expediente X’ como por su versión de Margaret Thatcher en la multipremiada ‘The Crown’. Y es precisamente en el terreno televisivo donde más la hemos visto. Protagonizó la injustamente olvidada ‘La Caza’ con Jamie Dornan’, interpreta a Jean Milburn en ‘Sex Education’, probó suerte en ‘American Gods’ poniéndose en la piel de David Bowie, Marilyn Monroe o Judy Garlanda; y también tuvo su aparición en ‘Hannibal’.

En cine ha estado menos presente en los últimos años, y en teatro también ha hecho su pequeña carrera. También destaca su labor filantrópica: la campaña de Survival International para salvar a una de las naciones indígenas más amenazadas del mundo, los awás de Brasil; o portavoz de la NF, asociación del Reino Unido para la prevención de la neurofibromatosis.

Mitch Pileggi

Mitch Pileggi – Expediente X (FOX)

Pileggi quizá haya sido el que menos presencia haya conseguido después de participar en ‘Expediente X’. Su Walter Skinner iba a ser un personaje menor, pero la audiencia respondió también que se convirtió en un pilar fundamental de la serie, siendo el personaje más importante tras Mulder y Scully. Mitch Pileggi ha extendido su carrera sobre todo en el terreno televisivo, apareciendo en casi 50 series (tanto de acción como de animación) desde que terminó ‘Expediente X’.

Actualmente, el actor interpreta a Bonham Walker en el remake de ‘Walker Texas Ranger’ para THE CW.

Robert Patrick

Robert Patrick – Expediente X (FOX)

Patrick llegó a ‘Expediente X’ para llenar el vacío dejado por David Duchovny. Interpretó al agente John Dogget durante dos temporadas, pero lo cierto es que Patrick ya era una estrella antes de llegar a la serie. Eterno secundario, saltó a la fama gracias a su brillante papel del T-1000 en esa obra maestra que es ‘Terminator 2’. Su mirada fría y sus facciones tan particulares hicieron de Patrick uno de los actores más interesantes de los 90, participando en películas como ‘Copland’, ‘The Faculty’ o ‘Striptease’.

No ha parado de trabajar desde entonces y, entre sus últimas series, podríamos destacar ‘El Pacificador’ para HBO; ‘El Agente Nocturno’, que se emite actualmente en Netflix; o ‘1923’, que también está emitiéndose, en SkyShowtime.