Kiko Rivera destapa lo que pasa dentro de ‘Supervivientes’ y ‘GH VIP’ y es demoledor

Kiko Rivera ha cambiado los platós de televisión por la habitación de un conocido youtuber. Jordi Wild ha entrevistado al hijo de Isabel Pantoja para su podcast ‘The Wild Project’, donde, entre otras cosas, ha hablado de su paso por los dos realities estrella de Telecinco, ‘Supervivientes‘ y ‘GH VIP’.

Por el espacio de supervivencia ha pasado gran parte de la familia Pantoja: su madre Isabel; su prima Anabel y su hermana Isa. Así como otros muchos miembros relacionados con el clan. Para casi todos ellos, fue una gran experiencia, pero no así para Kiko Rivera, quien no tiene un buen recuerdo de su paso por Honduras. Así se lo ha reconocido a Jordi Wild: «Yo no vuelvo allí ni de visita». Ya que fue «muy duro», porque, además de pasar hambre, «a todo el mundo le huele la boca y los sobacos a mierda pura».

Kiko Rivera desvela lo que les daba el equipo de ‘Supervivientes’ para aguantar

Pero, sin duda alguna, para él lo peor fue el tema de la comida: «Me pegué 11 días sin comer». El programa lo único que les daba a los concursantes era la bebida isotónica y arroz para aguantar, además de los alimentos que podían conseguir en las pruebas. El Dj ha contado que, en su edición, sus compañeros se comían lo que había por allí, pero que para él eso era imposible por la enfermedad que padece: «Yo tengo la gota, no me puedo comer un cangrejo vivo».

Por otro lado, Kiko Rivera también ha explicado al youtuber que no se podía trepar para coger los cocos, ya que era un paraje natural y tenían que esperar a que cayesen. Finalmente, tras un mes en la isla, se vio obligado a abandonar el concurso por sus problemas de gota. Y ya ha dejado claro que no volvería jamás «porque se pasa mal». Por el contrario, Isabel Pantoja, Anabel e Isa llegaron hasta la recta final del programa, si bien su madre también tuvo que abandonar la aventura por sus problemas de salud.

Respecto a su paso por ‘GH VIP’, donde también participó, el Dj reconoce que, en cuanto a la convivencia se refiere, lo pasó peor en este reality que en ‘Supervivientes’. El hecho de convivir las 24 horas del día en una casa con tantas personas es algo que él no llevó nada bien, y que fue «desagradable». Mientras que a la pregunta de si todo está preparado o hay «trampas» en ambos realities, él ha asegurado que «todo es real». Por último, si ahora tuviera que elegir entre los dos, se quedaría con ‘Gran Hermano’.