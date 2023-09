Isabel Pantoja repudia a sus hijos por lo que hizo en su entrevista en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ ha estrenado este lunes 4 de septiembre su nueva temporada en Antena 3, la 18. Y lo ha hecho ni más ni menos que con Isabel Pantoja como su primera invitada. La tonadillera ya pasó por el programa hace algunos años. En aquel entonces, consiguió reunir a casi 5 millones de espectadores frente al televisor, el dato de audiencia más alto obtenido por el espacio a lo largo de su historia.

Y, una vez más, la visita de la artista no dejó indiferente a nadie. Desde su entrada en el plató, Isabel Pantoja se mostró muy emocionada y al borde de las lágrimas en varias ocasiones. La tonadillera cumple 50 años en el mundo de la música y, para celebrarlo, prepara un doble disco y una gira muy especial.

La cantante ha reconocido a Pablo Motos que ha pasado unos «años duros», pero quiso agradecer el apoyo que ha recibido de Dios y sus fans durante todo este tiempo. Unos seguidores a los que, a modo de agradecimiento, dedicará su próximo álbum: «Por la gente que realmente me quiere, que son muchos. No os creáis que son pocos». No obstante, y como no podía ser de otra forma, Isabel también quiso dedicar este nuevo disco a su madre, doña Ana, quien falleció hace dos años, y uno de los grandes pilares de su vida.

Isabel Pantoja, muy emocionada al recordar a su madre

Cuando la artista vio una imagen de ella en la pantalla, no pudo evitar emocionarse. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Isabel Pantoja reconoció que «yo tengo el recuerdo de ella, que siempre va a estar. Mi madre, desde que me parió, ha estado a mi lado y yo al lado de ella. Solo me he separado de ella para trabajar y tengo la conciencia absolutamente tranquila. Junto a mis dos hermanos, Agustín y Juan, que hemos estado con ella hasta el último minuto de su vida cuidándola. Es nuestra reina y sigue siendo nuestra reina».

Además, dejó claro que «no era la madre de la Pantoja. Mi madre ha sido una madre normal, que quería a sus hijos, como todas las madres del mundo. Las madres quieren lo mejor para sus hijos». Eso sí, aunque estas palabras parecían presagiar que la cantante podría hacer referencia a sus hijos, finalmente no fue así. Habló de sus hermanos, pero ni una sola palabra sobre Kiko Rivera e Isa Pantoja. «Tengo a mis dos hermanos, que los amo por encima de todo; tengo a mi cuñada, que es un cielo; tengo unas amigas del alma…», enumeró la invitada.

Isabel Pantoja, en lugar de nombrar a sus hijos, volvió a agradecer el apoyo de sus seguidores, de los que dijo: «Yo no les digo fans, porque para mí son familia todos. Yo los quiero porque, cuando me abrazan, es como si me dieran esa energía positiva que me dicen ‘Isabel, no llores más, no te lo mereces’. Porque ya bastante he llorado y no pienso llorar más hasta que me toque», concluyó la tonadillera, olvidándose así de sus vástagos.