Isabel Pantoja utiliza ‘El Hormiguero’ para dar este palo a Telecinco que no deja dudas

Isabel Pantoja ha sido la madrina de la temporada 18 de ‘El Hormiguero’. La tonadillera regresaba al programa de Pablo Motos seis años después de su histórica visita en enero de 2017 tras salir de la cárcel. Una entrevista que se convirtió en el programa más visto de la historia del programa de Antena 3 con un 23,8% y 4.783.000 espectadores.

De este modo, Isabel Pantoja reaparece en televisión después de tres años muy difíciles a nivel personal tras la muerte de su madre, de su hermano Bernardo y sobre todo de que estallara el conflicto con su hijo Kiko Rivera tras ‘Cantora, la herencia envenenada’, el especial que emitió Telecinco en noviembre de 2020.

Después de que Pablo Motos le diera las gracias por volver a su programa, Isabel Pantoja se mostraba encantada de estar en ‘El Hormiguero‘. «Para mí es un orgullo porque además tú te lo mereces y tu público se lo merece, entre los que me incluyo. Yo te veo todos los días, te vemos», le reconocía la tonadillera. «¿Agustín también?», preguntaba Motos en alusión a su hermano Agustín Pantoja. «Sí y toda mi familia», añadía ella.

Tras hablar del público, Pablo Motos le decía a su invitada que él cuándo estaba bajo de ánimos se daba un paseo por la calle. «Yo es que salgo poco», soltaba Isabel Pantoja antes de lanzar un gran dardazo a Telecinco por todo lo que se ha dicho de ella sobre ese asunto.

«Salgo poco. Normalmente estoy secuestrada, si si me meten en un saco y esas cosas», soltaba con mucha sorna. «Yo soy de poco salir toda mi vida. He sido una persona y sigue siéndolo que afortunadamente sé desdoblarme. Está la persona artista y la mujer que tiene que hacer cosas en su casa, guisar y vaciar los armarios», explicaba la tonadillera.

«Yo estoy en mi casa porque quiero no porque nadie me prohíba salir ni nada. Con esta edad ya que tengo dios mío de mi alma, cualquiera me prohíbe algo a mi», sentenciaba Isabel Pantoja contestando a todos los colaboradores e incluso a su hijo Kiko Rivera después de que siempre digan que su hermano Agustín la tiene recluida en Cantora.

“Estoy en casa porque quiero no porque me tengan secuestrada” #PantojaEH pic.twitter.com/bU5Nf014IL — TVMASPI (@sebas_maspons) September 4, 2023

El dardazo de Isabel Pantoja a sus hijos

Más adelante, tras hablar de la muerte de su madre, Isabel Pantoja mencionaba a toda la gente que tiene a su alrededor pero no aludía ni a su hijo Kiko Rivera ni a su hija Isa Pi. Por si fuera poco, la tonadillera dejaba claro que ella «no se arrepiente de nada de lo que ha hecho». «Yo no me arrepiento, se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo, pero yo no, porque creo que no le he hecho daño a nadie«, añadía.