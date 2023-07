Kiko Rivera azota así a Telecinco y lo que advierte tiene consecuencias directas en la cadena

«Estoy más despierto y más fresco que una lechuga». Estas han sido las primeras palabras de Kiko Rivera desde el hospital tras someterse a un cateterismo. El Dj ha recurrido a sus redes sociales para mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores y, de paso, cargar contra Telecinco.

A través de una publicación de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha escrito lo siguiente: «Hoy por segunda vez he vuelto a nacer. Y ya van dos! Evitemos la tercera no creen?». Además, ha dado más detalles de su operación: «Gracias a Dios el cateterismo aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo».

El duro mensaje de Kiko Rivera a Telecinco

«Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos», asegura Kiko Rivera, tras lo cual manda un mensaje durísimo a Telecinco: «Queridos amigos de Tele5 no les voy a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea… hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme. Porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que por mí ya saben dónde pueden marcharse».

«También quiero dejar dicho por aquí porque no me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos, a todos ellos porque sé que leen esto no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida así que no os molestéis ni siquiera en mandar un WhatsApp. Esta es la única manera que tengo de expresarme porque como dije hace tiempo la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura», prosigue el hermano de Isa Pi.

Por último, Kiko Rivera ha advertido de su inexorable veto: «Por cierto esta foto queda totalmente prohibida usarla en medios de comunicación, al igual que todas las que suba a partir de este momento sin previo permiso. Ya sabéis dónde pedirlo, no os hagáis los remolones. Al igual que cualquier tipo de declaración». De este modo, los programas de la cadena no podrán hacerse eco de sus declaraciones ni emitir imágenes suyas.