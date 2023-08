Terelu Campos da el salto a Antena 3 al aparecer inesperadamente en este programa

Este miércoles 2 de agosto Terelu Campos ha aparecido por sorpresa en el programa ‘YAS Verano’, el sustituto de ‘Y ahora Sonsoles‘ durante la temporada estival. Aunque fueron solamente unos segundos y no precisamente porque hayan hablado de su entrevista exclusiva en ‘Lecturas’.

Y es que, este miércoles, la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ ha sido portada de la citada revista. En la entrevista, ha hablado del delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, y ha lanzado alguna que otra pullita a Mediaset. Sin embargo, en la portada también aparecía Albert Rivera, quien está rehaciendo su vida tras su separación de Malú.

El programa de Antena 3, presentado por Rebeca Haro durante el verano, ha abordado la posible relación entre el ex político y la actriz catalana Aysha Daraaui. La pareja comparte portada con Terelu Campos. Pese a ser un personaje del que normalmente no se habla en la cadena de Atresmedia, y, además, haber competido con ‘Y ahora Sonsoles’ hasta hace poco más de un mes, ‘YAS Verano’ no ha dudado en emitir la portada al completo sin ningún tipo de recorte.

Las criticadas declaraciones de Terelu Campos sobre su madre

A esto hay que añadir que en el espacio vespertino colabora Pilar Vidal. La periodista, compartía plató con las hijas de María Teresa Campos en ‘Sálvame’ hasta que, al acabar, fichó por Antena 3. Por un día y por unos segundos, Terelu y Pilar han vuelto a compartir plano.

Lo que más ha llamado la atención de la última entrevista de Terelu Campos han sido sus declaraciones sobre el delicado estado de salud de su madre. “Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Tengo miedo. Por otro lado, ya no soporto más verla sufrir”, reconoce.

Unas palabras muy criticadas en las redes sociales, pues fue precisamente ella la que pidió a los periodistas que no hablaran, y mucho menos sacaran fotos, de la veterana comunicadora. Además, cabe recordar que Terelu Campos se enfadó mucho con su hermana, Carmen Borrego, por hacer unas declaraciones similares en ‘Sálvame’.