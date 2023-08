Terelu Campos no se calla más con este indigesto dardazo a la cúpula de Mediaset

Terelu Campos ha dado rienda suelta a su lengua tras volver de América, donde ha permanecido casi dos semanas rodando el docu-reality para Netflix junto a otros siete colaboradores de ‘Sálvame’. Y lo ha hecho por todo lo alto en una potente entrevista para Lecturas.

La presentadora ha reconocido que se enfrenta al peor verano de su vida por el delicadísimo estado de salud de María Teresa Campos. «Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado. Ya no soporto más ver sufrir a mi madre. No sabemos hacia donde nos llevará este proceso, tengo miedo», lamenta respecto a ese progresivo deterioro cognitivo que padece.

No obstante, además de exponer nuevamente a su madre y sacar tajada de su salud al igual que ha hecho en otras ocasiones su hermana Carmen Borrego, la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ junto a Adela González y Patiño ha hablado como nunca del fin del programa.

Y decimos como nunca porque, aunque expresó su pesadumbre en su momento e incluso su disconformidad con la decisión de cancelar el formato, hasta ahora Terelu Campos no había disparado con tanta contundencia hacia Mediaset. «Cuánto cinismo, ¿no? Intentan hacer como si estuviéramos muertos y estamos súper vivos. A lo mejor eso joder más. Esto es perjudicial para quien lo hace», empieza diciendo sin amilanarse.

Y no se queda ahí, pues Terelu hace referencia a la caída sin freno de audiencia en Telecinco tras el cierre de ‘Sálvame’. Un estrepitoso descenso que ha hundido las tardes y que ha abocado a la cadena a caer a tercera posición en julio, siendo sorpassada por La 1 de TVE y firmado su peor cuota desde su creación en 1990.

«El público no es tonto. Mira si tenemos interés que solo hay que ver las audiencias», se regodea Terelu Campos. «Sálvame podría estar ‘herido de muerte’, así entre comillas, pero con las cosas que han hecho y cómo las han hecho lo único que han hecho es revivir y resucitar ‘Sálvame'», reflexiona sobre lo mal que ha gestionado Mediaset el final de un programa que ha dado tantas alegrías empresarialmente hablando. «Hemos estado 34 días esperando una sentencia de muerte», critica.