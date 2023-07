Aumenta la preocupación por María Teresa Campos tras la última decisión de sus hijas

La salud de María Teresa Campos sigue preocupando mucho a los suyos, especialmente a sus hijas. La veterana comunicadora está en estos momentos al cuidado de Carmen Borrego, pues Terelu Campos se encuentra en Miami grabando la nueva docuserie de Netflix junto a otros compañeros de ‘Sálvame’.

Se desconoce cuándo regresará a España y, por lo tanto, su hermana es la encargada de supervisar los cuidados de su madre quien, a sus 82 años, está muy delicada de salud. Ahora se ha sabido la drástica decisión que han tomado Terelu y Carmen para proteger a su progenitora, y que no ha debido gustar demasiado a los amigos de esta.

Según desveló Aurelio Manzano el pasado fin de semana en ‘Fiesta’, las hijas de María Teresa Campos han decidido restringir las visitas que recibe la presentadora malagueña, con el fin de evitarle sobresaltos que puedan afectar más a su ya de por sí delicada salud. La periodista padece un deterioro cognitivo importante, tal y como reveló su hija Terelu hace unos meses.

Manzano asegura que solo las personas cercanas a María Teresa tienen vía libre para visitarla. Eso sí, no pueden aparecer en su casa sin previo aviso, ya que «hay que prepararla antes». Una información que confirmó su nieta, Alejandra Rubio, también presente en el plató de ‘Fiesta’. La joven mostró su sorpresa al escuchar las declaraciones que hizo Yusan Acha, director del programa ‘Qué tiempo tan feliz’, el último que presentó María Teresa Campos, quien es gran amigo de esta. Yusan aseguró que había ido a visitar a la comunicadora, algo que Alejandra negó tajantemente: «No va nadie a ver a mi abuela más que nosotros».

La salud de María Teresa Campos tiene en vilo a sus hijas

En estos últimos tiempos, Carmen Borrego y Terelu Campos han intentado por todos los medios blindar a su madre. No quieren que se hable de ella en televisión, y mucho menos que los fotógrafos la saquen fotos. Para evitar esto, la periodista ya no sale de casa. No fue a su querida Málaga como tantos otros años a pasar la Semana Santa ni tampoco irá este verano.

A principios de este año, Terelu hizo una petición a los paparazzi para que dejaran de perseguir a su madre con el objetivo de conseguir alguna foto suya. «Hagamos que esos mayores que nos han dado tanta felicidad puedan tener la dignidad de elegir y morir sin que nadie ponga su imagen en ninguna portada de una revista o un digital. Debemos protegerles, tienen derecho a envejecer dignamente y a que su imagen se cuide porque ellos no están en situación de poder decidir si quieren hacerle una foto», pidió la expresentadora de ‘Sálvame’.