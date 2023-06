Terelu Campos confiesa por primera vez qué le sucede a María Teresa Campos realmente

Si hace unas semanas Terelu Campos estallaba contra su hermana, Carmen Borrego, después de que ésta hablara sobre el delicado estado de salud de su madre, María Teresa Campos, ahora ha sido ella la que se ha sincerado sobre cómo se encuentra realmente la veterana comunicadora.

Ha sido este viernes, 9 de junio, en el ‘Deluxe’, donde ha acudido como invitada. En su charla con María Patiño, la presentadora de ‘Sálvame’ ha reconocido que lo que más le reconforta en estos momentos es poder pasar tiempo con ella mientras la acaricia. Además, también ha confesado que su madre no está al tanto de lo que ocurre en televisión, un medio en el que, durante años, ella fue la ‘reina de las mañanas’.

María Teresa Campos ni siquiera sabe que termina ‘Sálvame’ el próximo 23 de junio. Tanto Terelu Campos como su hermana Carmen han preferido no informarla sobre esta noticia porque no saben cómo se lo va a tomar. La periodista cada vez ve menos la televisión y cuando, ocasionalmente, pone el programa vespertino de Telecinco, le hace saber a su hija que está muy guapa. «No sabe que termina ‘Sálvame’. No sé si se lo voy a contar porque no sé si es bueno para ella. Sabe que presento pero apenas lo ve. Cuando lo ve, a mí me hace mucha ilusión porque la chica me escribe y me dice: ‘ay, que guapa’. Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante«, reconoce la madre de Alejandra Rubio.

Terelu Campos: «Ahora me he acercado más a mi madre»

Lo que más le duele a Terelu es ver que su madre sufre: «Si ella no sufriera y solo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo». En estos momentos, ella es feliz pasando todo el tiempo que puede junto a su madre. Lo que más feliz la hace, es sentase junto a ella en el sofá y acariciarla: «Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano».

Terelu Campos también se ha sincerado con María Patiño sobre el amor. Pese a que durante mucho tiempo ha repetido que no tenía intención de volver a enamorarse, ahora sí que está dispuesta a ilusionarse: «De vez en cuando miro, antes me miraban y yo no miraba a nadie. Mi miedo es el sexo, todavía no estoy preparada para tener una relación íntima con un hombre. Siempre he sido una persona muy sexual, siempre he sido muy generosa, me ha dado placer dar placer».

Más le preocupa la incertidumbre laboral ahora que acaba ‘Sálvame’: «¿Cómo no me va a preocupar? Primero, hay una carga de emotividad muy grande, trabajamos en la tele y sabemos que las cosas empiezan y terminan». Además, quiere dejar claro que le da igual tener contactos, ya que eso no le asegura tener un trabajo.