La amarga revelación de Carmen Borrego sobre el estado de María Teresa Campos: «Está siendo duro»

Este martes, 9 de mayo, Carmen Borrego se ha sometido en ‘Sálvame‘ a una sesión de terapia con la psicóloga Cristina Soria. No es ningún secreto la difícil situación familiar que atraviesa la colaboradora. Por un lado, sigue sin hablarse con su hijo, que está a punto de hacerla abuela. Y, por otro, el estado de salud de su madre, María Teresa Campos, que la tiene muy preocupada.

El pasado domingo, Carmen Borrego publicaba una foto por el Día de la Madre en la que se podía apreciar el bajón físico que ha experimentado la presentadora. Tal era el shock que causaba en sus seguidores, que la colaboradora optó por borrarla minutos más tarde para publicar otra instantánea antigua, en la que se la veía mucho mejor.

«Está siendo un año muy duro. Más por mi madre que por mi hijo. Porque lo de mi hijo, tarde o temprano, tiene solución, pero lo de mi madre es difícil», ha comenzado diciendo la hermana de Terelu Campos, dejando claro que quiere «hablar con naturalidad, porque no hay nada malo», de la enfermedad de su madre. Aunque ha reconocido que no existe «un diagnóstico claro», ha dejado caer que María Teresa Campos podría estar padeciendo algún tipo de demencia o principio de alzhéimer.

Carmen Borrego se rompe al hablar de su madre

«Llegará un momento que no nos conozca», lamenta desolada Carmen sobre María Teresa Campos

Además, ha comentado que hay ciertos detalles que prefiere que se queden en la intimidad. «Hay muchas familias que sufren lo que nosotros estamos sufriendo y nosotros tenemos la suerte de tenerla y de que nos conozca. Por ahora eso es lo importante. Llegará un momento que no nos conozca, como le pasa a muchísima gente de este país, pero creo que no hay que avergonzarse», ha reconocido Carmen Borrego.

Jorge Javier Vázquez ha confesado estar conmocionado por lo «rápido» que ha empeorado la veterana comunicadora. «El bajón ha sido de Navidades a aquí», ha dicho la colaboradora. Pero cuando verdaderamente se ha roto ha sido cuando ha recordado lo mucho que María Teresa Campos les ha apoyado siempre, tanto a su hermana como a ella: «Nosotras hemos tenido una madre a la que hemos recurrido siempre y tienes un poco de vértigo cuando eso deja de pasar. Piensas: ‘Ya no está’ y sí que está. Lo importante es que la vamos a ayudar en todo. No queremos que sufra».

No obstante, Carmen Borrego ha desvelado que su madre sigue teniendo recuerdos profesionales: «Ella en su mundo quiere seguir trabajando. Yo llego a su casa y es raro el día que no se pone a hacer una escaleta conmigo». También ha querido agradecer la colaboradora el apoyo que todos sus compañeros de programa le han brindado en estos difíciles momentos: «Nos sentimos muy apoyados por la dirección de ‘Sálvame’, que ha entendido que no era el momento para que se hablara de ella. Creo que no hay ningún compañero que no lo haya entendido y no lo haya cumplido».