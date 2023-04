El alarmante aviso de Carmen Borrego sobre el estado de María Teresa Campos: «Ella ya no está…»

Las Campos volvían a ser este lunes las grandes protagonistas de los conocidos Premios Naranja y Limón. María Teresa Campos ya se lo llevó en 2014 y Terelu Campos en 2022. Este año, las grandes protagonistas no eran otras que Alejandra Rubio, que se llevaba el Limón, y Carmen Borrego, que obtenía el Naranja.

Alejandra Rubio se mostraba sorprendida por haber recibido el Limón como reconocimiento de su mala relación con los medios de la comunicación. La colaboradora de ‘Fiesta‘ defendía su buena sintonía con los reporteros durante los años en los que es personaje público. Mientras, Carmen Borrego dedicaba unas bonitas palabras a María Teresa Campos.

«Tanto mi hermana como yo, hemos aprendido de la mejor», empezaba diciendo Carmen Borrego en su discurso haciendo clara referencia a María Teresa Campos, para seguir: «Hemos aprendido de una persona que ha hecho un periodismo de raza, una gran comunicadora y alguien que nos ha enseñado que el periodismo se puede hacer con el corazón y no a puñetazos, y creo que eso mi hermana y yo lo hemos llevado en el corazón».

«Aunque ella no esté ya públicamente, está con nosotros»

El discurso de la colaboradora de ‘Sálvame’ tenía una parte de lo más emocionante al recordar como María Teresa Campos ya no está en plenas condiciones para seguir haciendo apariciones en público. «Aunque ella no esté ya públicamente, está con nosotros y nos da cariño todos los días, y esperemos que así sea durante mucho tiempo», soltaba. Asimismo, dedicaba el premio a toda su familia: «Quiero ofrecer este premio a toda mi familia, en especial a mis hijos, a mi marido y cómo no, a mi futuro nieto».

Era Laura Valenzuela quien recibía el título póstumo, el premio Mandarina. Era su hija, Lara Dibildos quien recogía el premio muy emocionada: «Sé que mi madre habría sido muy feliz con este premio y lo sé porque el primer Premio Naranja que entró en casa no fue para ella, fue para mi padre. No os imagináis el pique que se agarró con él, porque yo recuerdo discusiones con mucho humor, pero con una pizquita de resquemor porque ella no lo tenía. Y no sabéis cómo era la Valenzuela enfadada. Ya un día le concedisteis el Premio Naranja que le hizo muy feliz».