La imagen del preocupante estado actual de María Teresa Campos: «Ya no puede decidir…»

Terelu Campos ha querido rendir homenaje a María Teresa Campos mientras asimila la cancelación de ‘Sálvame’. La presentadora del formato de las tardes de Telecinco ha hablado de su madre, que lleva alejada de la pequeña pantalla desde hace ya dos años. Mucho se ha especulado sobre el estado de salud de la matriarca de las Campos y ahora ha sido su propia hija quien se ha pronunciado.

«Ya no puede decidir por ella misma», ha asegurado la colaboradora y presentadora de Telecinco, que lamenta que las capacidades de su madre hayan disminuido notablemente. Así lo ha asegurado después de manifestar que su madre «ha sido de las más progresistas del mundo». Porque si algo ha hecho Terelu Campos en su blog de Lecturas es ensalzar el valor de la figura de María Teresa Campos.

«Ella ha abanderado el feminismo y ha luchado por las mujeres. Cuando decían que hacía un programa para marujas lo que realmente hacía era un programa para educar y concienciar que había que respetar a las mujeres que trabajaban en sus casas. Mi madre quería que se las reconociera, que estuvieran informadas y que tuvieran su opinión propia de las cosas. Profesionalmente, esto es lo más grande que me ha pasado en la vida con mi madre», ha escrito Terelu Campos en su blog en homenaje a su madre.

«Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era»

Asimismo, ha mantenido que a su madre «se la pelaba ser ‘la reina de las mañanas'». Lo único que preocupaba a María Teresa Campos era que las «mujeres y madres anónimas tuvieran un conocimiento social y político para que no fueran un cero a la izquierda». De hecho, ha insistido en que ella ha llegado donde está «gracias a ella» y al «matriarcado» que vivió en su casa.

«La que ha peleado y luchado por sus dos hijas ha sido mi madre. La que ha vivido momentos regulares y de desesperación económica ha sido ella y la que me duele y por la que sufro todos los días es mi madre», ha continuado diciendo Terelu Campos: «Me llena de orgullo cuando salgo a la calle o cada vez que entro por las puertas de Telecinco y los compañeros cámaras, de sonido o de iluminación me preguntan por ella y le mandan besos. Eso significa lo que ha sembrado en la vida, el respeto a todo ser humano».

Lejos de quedarse ahí, Terelu Campos ha querido reconocer la débil situación en la que se encuentra María Teresa Campos, motivo por el que ha pedido respeto. «Por desgracia, en estos momentos, ella ya no es lo que era. Por eso, me paso la vida pidiéndole a los medios que respeten a una persona que ya no puede decidir por ella misma», ha acabado diciendo.

Carmen Borrego comparte una imagen del estado actual de su madre y la acaba borrando

Además, aprovechando el Día de la Madre el pasado domingo, Carmen Borrego compartió una publicación en Instagram, pero apenas 10 minutos después optó por eliminar la imagen donde se podía comprobar el estado actual de María Teresa Campos, y optó por publicar otra fotografía antigua junto a su madre.