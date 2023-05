Terelu Campos, defraudada con Carmen Borrego por lo que ha hecho con María Teresa

En los últimos meses, la preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos ha ido en aumento y más tras las últimas declaraciones de sus hijas. Tanto Terelu Campos como Carmen Borrego están tratando de proteger la intimidad de su madre y no han dudado en explotar contra la prensa que ha captado imágenes delicadas de la presentadora de televisión.

No obstante, aunque parece que ambas tienen muy claro el camino a seguir con respecto a María Teresa Campos, también tienen sus diferentes puntos de vista. Algo que se ha comprobado este mismo jueves con Terelu Campos tirando de las orejas a su hermana Carmen por lo que dijo estos últimos días en el programa de Telecinco.

Fue el pasado martes cuando Carmen Borrego se sometió a una sesión de coaching con Cristina Soria debido a los delicados momentos que está viviendo por su escasa relación con su hijo. En plena sesión, la colaboradora se derrumbó al hablar del estado de su madre. Así, Borrego verbalizó por primera vez que María Teresa podría tener problemas de memoria. Incluso llegó a decir que juega con ella a hacer escaletas de programas.

Unos detalles sobre el estado de María Teresa Campos que a Terelu Campos le parecieron fuera de lugar. Así, lo ha confesado este jueves la presentadora de ‘Sálvame’. «Hay cosas que no comparto. Creo que hay cosas que no dejan de pertenecer a nuestra privacidad con ella», aseveraba.

No obstante, Terelu Campos si que coincidía con su hermana en que era bueno darle «cierta normalidad» al estado de su madre. No obstante, para ella hay límites que no se deben pasar y su hermana se fue de la lengua. «Yo personalmente no comparto reproducir las cosas que ocurren dentro de nuestra actividad con ella porque me parece innecesarias», insistía Terelu.

«Le escribí a Carmen para que parara y que recordara que yo también era su hija y tengo opinión a la hora de expresar de nuestra madre», sentenciaba Terelu Campos sobre lo que hizo su hermana Carmen Borrego.

Por otra parte, Terelu Campos ha querido dejar claro que solo ellas pueden hablar de la enfermedad de María Teresa Campos y que si no le ponen nombre es porque a ella no le gustaría ver un titular con «María Teresa padece tatata». «Pero quiero dejar claro que mi madre tiene movilidad y que no tiene ninguna enfermedad en ningún órgano vital», destacaba la presentadora.