Carmen Borrego detiene ‘Fiesta’ para frenar esta acusación en directo: «Me parece feísimo»

Alejandra Rubio ha sido, con permiso de Chabeli Navarro, la protagonista de ‘Fiesta del verano’ este sábado 22 de julio. Una de las colaboradoras del programa, Mónika Vergara, ha hecho públicos unos comentarios de la joven sobre su primo, José María Almoguera Borrego, con quien en estos momentos ella no tiene relación. Según la periodista, Alejandra Rubio se habría referido al hijo de Carmen Borrego como un «caprichoso», un «malcriado» e incluso como «el nieto favorito» de María Teresa Campos.

Ante semejantes comentarios, la hija de Terelu le ha reprochado que lo haya sacado a la luz: «Quedas fatal, Mónika. Decir eso en televisión y utilizar a una niña de 23 años para tener una silla aquí… Es muy feo. Te has montado una peli de lo que dije porque fui muy clara. Yo no he llamado a José ni caprichoso, ni malcriado, ni que es el nieto favorito de mi abuela. Solo dije que la relación entre José y Carmen ha pasado por momentos complicados», reconocía, visiblemente enfadada, la influencer. Además, ha querido dejar claro que esta conversación se produjo con dos compañeros de programa y en un ámbito privado: «Para que veáis como funcionan aquí las cosas».

Alejandra Rubio, indignada con Mónika Vergara: «Tú no tienes ni idea»

La colaboradora ha explicado que la conversación se produjo al hilo de la relación de Carmen con su hijo. Y ha asegurado que Mónika «se estaba inventando las cosas». No obstante, ésta ha defendido su versión: «Hay muchas cosas más que no voy a contar, que explica el porqué de la situación de la familia, que además a mí me da mucha pena porque quedan como que las malas de la película son Alejandra, porque no da el paso porque espera una invitación formal para conocer al bebé. Todo esto lo ves desde fuera y no lo entiendes hasta que hablas con Alejandra».

La joven le ha recriminado a su compañera sus palabras: «Tú no tienes ni idea de lo que pasa en mi familia por mucho que tú quieras aquí dar a entender que sí. Tú no tienes ni idea. Y desde luego, si se lo tengo que contar a alguien no sería a ti porque no tengo ninguna relación contigo».

Carmen Borrego saca la cara por su sobrina

Antes de que Mónica Vergara pudiese responderla, Frank Blanco y María Verdoy, sustitutos de Emma García durante el verano, han avisado de que Carmen Borrego estaba intentando contactar con ‘Fiesta’ a través del teléfono de Aurelio Manzano. «Todo el mundo que está ahí sentado, la primera, mi sobrina, a la que adoro, sabe que yo no hablo públicamente de mi hijo», ha empezado diciendo, muy clara, la hija menor de María Teresa Campos.

«Solo llamo para apoyar a Alejandra. Para decir que tanto mi hermana como Alejandra me han apoyado a muerte en los momentos más difíciles de mi vida. Estoy muy agradecida. Si mi sobrina tiene un comentario de su primo, fuera del programa, está en su absoluto derecho. Todos podemos hablar de nuestra familia», ha reconocido Carmen Borrego.

Tras lo cual, la colaboradora se dirigía directamente a Mónika Vergara, para reprocharla su actitud: «Me parece feísimo por parte de Mónika, que es bastante amiga mía, que le haya hecho esto a mi sobrina. Un comentario entre compañeros nunca debe ser utilizado en directo». Aurelio Manzano añadía que siempre se ha dicho que José María «es el ojito derecho» de María Teresa Campos.

Ante esto, Carmen Borrego ha preferido quitarle hierro al asunto: «Mira, yo llevo años diciendo que el ojito derecho de mi madre es mi hermana y me lo tomo casi a risa. La diferencia entre José, su hermana y su prima es que él es el primer nieto. El comportamiento de mi madre, que ha sido una grandísima abuela, ha sido igual para los tres. A los tres les ha dado de todo y los tes la adoran», ha sentenciado la hermana de Terelu Campos.