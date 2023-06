La mala pasada que un micro abierto le jugó a Alejandra Rubio en plena emisión de ‘Fiesta’

Cuando Alejandra Rubio fichó primero por ‘Viva la vida’ y después por ‘Fiesta’, se la veía como una colaboradora tímida y que apenas comentaba los temas a tratar, a no ser que fueran relacionados con su familia. Sin embargo, poco a poco, la hija de Terelu Campos se ha ido soltando y ha protagonizado sonados encontronazos en el plató con otros colaboradores, incluso con su tía, Carmen Borrego.

Este domingo, 11 de junio, a la joven le ha jugado una mala pasada un micrófono abierto. Sin darse cuenta de que se estaba oyendo lo que estaba diciendo, Alejandra Rubio ha puesto de manifiesto que está muy pendiente de cómo sale en pantalla. Y así se lo ha hecho saber a sus compañeros.

En el plató de ‘Fiesta’ estaban debatiendo sobre la ruptura del piloto Carlos Sainz Jr. y su novia tras siete años de relación. Emma García daba paso al vídeo donde se iba a relatar cómo se encontraba ambos miembros de la pareja, pues, mientras él se negaba a contestar a las preguntas de los medios, ella se mostraba bastante más afectada.

Un micro abierto traiciona a Alejandra Rubio

Pipi Estrada comentaba que el piloto lo estaba pasando muy mal: «Está en un proceso de luto». Tras estas palabras del colaborador, todos pensaban que se iba a emitir el vídeo en cuestión. Sin embargo, el reportaje tardaba unos segundos en entrar en directo. Y ha sido precisamente en ese corto lapso de tiempo cuando Alejandra Rubio aprovechaba para comentar a sus compañeros: «¡Qué pálida estoy!».

Por otro lado, la nieta menor de María Teresa Campos, se convertía en una de las protagonistas de la tarde a raíz del nacimiento del primer hijo de su primo, al que todavía no conoce. Además, no ha dudado en posicionarse del lado de su tía, Carmen Borrego, en el conflicto que ésta tiene con su hijo.

«Se va a arrepentir», ha dicho Alejandra Rubio sobre su primo. Y ha añadido que «ahora mismo estamos en un buen momento, pero Carmen no se merece muchas cosas. Lo ha pasado muy mal y ella es superbuena madre». «Yo no me quiero meter. Si me meto, yo sé el carácter que tengo y soy bastante más dura que ellas hablando y diciendo las cosas. Yo preferiría no decir nada de este tema, porque tampoco me tengo que meter en eso. Igual podía haber perjudicado más que haberlo arreglado», ha dicho la joven sobre el conflicto entre madre e hijo.

Sobre el bebé, la hija de Terelu Campos reconoce que todavía no le conoce: «Le he dado la enhorabuena. Me enteré por ‘Fiesta’ y Saúl (Ortiz) me llamó para decírmelo. No le he conocido, nadie me ha invitado a conocerlo. Es un momento de ellos y más adelante se verá. Quiero conocerle, pero no voy a hacer presión. Lo más importante es que Carmen lo conociera».