La dolorosa decisión que Carmen Borrego se ve obligada a tomar y que anuncia en ‘Sálvame’

Este lunes 5 de junio, Carmen Borrego se ha convertido en abuela por primera vez. Sin embargo, ha sido un día agridulce para la hija de María Teresa Campos, ya que, debido a la nula relación que mantiene con su hijo y con su nuera, todavía no ha podido conocer al pequeño, y no sabe cuándo lo hará.

Según ha contado Terelu Campos este mismo lunes en ‘Sálvame’, su hermana se habría enterado por la prensa del ingreso de su nuera en el hospital, pero no del nacimiento de su nieto. Por este motivo, la colaboradora estaría muy desanimada y no querría hablar con nadie: «No ha querido venir a trabajar porque no se encuentra con ánimo». Pero ‘Sálvame’ se ha dispuesto conseguir hablar con ella, y lo ha logrado.

Sobre las cinco de la tarde, Carmen Borrego llamaba en directo a su hermana. Entre lágrimas reconocía: «Soy muy feliz. Doy las gracias por todo el apoyo y el cariño que he recibido». «Mi nieto ha nacido sano, mi hijo es muy feliz y solo voy a dar un dato. Me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa ‘Fiesta’ pero del nacimiento de mi nieto me enteré por mi hijo. Mi hijo no quiere hablar y lo voy a respetar. No voy a ir al hospital porque en estos momentos tienen que estar tranquilos».

Carmen Borrego: «Mi hijo no quiere hablar y lo voy a respetar. No voy a ir al hospital«

No obstante la colaboradora no pierde la esperanza: «Estoy segura de que voy a conocer a mi nieto y me tendrán aquí para lo que necesiten siempre». Ante estas palabras de su hermana, Terelu Campos se salía del plató muy emocionada. Aunque enseguida se incorporaba para darle la enhorabuena. Es su primer sobrino y también ella está muy feliz.

La decisión de no acudir al hospital habría sido de la propia Carmen Borrego. Y así lo justificaba ella misma: «La mamá del bebé tiene que estar tranquila y no quiero montar un circo». Además, tanto Carmen como Terelu aseguraron que su madre, María Teresa Campos, estaba muy feliz con este nacimiento. «Le ha dado una gran felicidad. Siempre ha dicho que el hombre de su vida es su primer nieto y esperemos que la salud le acompañe para disfrutar de él», explicaba Terelu, quien además, revelaba que «mi madre lleva años queriendo ser bisabuela y ha recibido la noticia por parte de su nieto».

Finalmente el mayor sueño para Carmen Borrego se ha cumplido y por fin ha podido conocer a su nieto. Así lo ha comunicado ella misma a través de sus redes sociales, a través de las cuales ha querido enviar un cariñoso mensaje tanto a su hijo como a su nuera. Parece ser que el nacimiento del bebé les ha servido para acercar posturas.

«Querido hijo, soy muy feliz de este momento tan importante de tu vida. Sabes que soy muy feliz de ese niño maravilloso que ha llegado al mundo. Gracias por compartirlo conmigo, sabes que siempre estaré aquí», ha comenzado escribiendo la colaboradora en su perfil de Instagram, junto a una foto del día de la boda de su hijo.

A continuación, Carmen Borrego también dedica unas palabras a su nuera, Paola: «Tu mujer y tú habéis sido muy generosos conmigo. Si escribo esto es para que todos sepan que he sido partícipe de vuestra alegría y que nadie piense que no eres un buen hijo. Os deseo lo mejor. Os quiero mucho a los tres», ha concluido la hermana de Terelu Campos, muy feliz tras poder conocer a su nieto. Y es que, aunque aseguró que no acudiría al hospital, finalmente, no ha podido evitar desplazarse hasta el centro médico donde está ingresada su nuera.