El peor varapalo posible para Carmen Borrego que tendrá muy duras consecuencias

Nuevo golpe para Carmen Borrego. A la difícil situación que atraviesa su madre, María Teresa Campos, se une que la relación con su hijo, José María Almoguera, está hecha añicos. Y ni siquiera el inminente nacimiento de su primer nieto ha conseguido apaciguar las aguas.

Este domingo, 4 de junio, la mujer de José María, Paola, ingresaba en el madrileño hospital de La Paz para dar a luz a su primer hijo. Un hecho del que Carmen Borrego se ha enterado por la prensa y no por su hijo, que sería lo normal. Así lo ha asegurado Saúl Ortiz en el programa ‘Fiesta’: «Se ha enterado por nosotros. No sabía que su nuera estaba ahora mismo en el Hospital de la Paz. Le hubiera gustado estar informada».

La hermana de Terelu Campos le ha dicho lo siguiente: «No voy a hablar de nada como he hecho los últimos meses». Sobre si se acercará a la clínica para conocer a su nieto, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado claro que no: «No voy a montar ningún número. Lo importante es que el bebé nazca bien».

Según informaron en el programa que presenta Emma García en Telecinco, Paola rompió aguas a primera hora de la mañana del domingo. El nacimiento se adelanta así 18 días sobre la fecha prevista, algo que suele pasar en los embarazos primerizos. Sobre las siete de la tarde, Paola tenía contracciones muy seguidas y le quedaba un centímetro de dilatación, por lo que de prolongarse esta situación, lo más probable es que le acaben haciendo una cesárea.

Este lunes hemos conocido que Carmen Borrego ya es, por fin, abuela. José María Almoguera y Paola Olmedo han sido padres de su primer hijo en común. Un bebé al que la colaboradora esperará unos días para conocer, pero lo que sí que ha dejado claro es que siempre estará a su lado, y está convencida de que será “la mejor abuela”: “Que no lo dude nadie porque siempre voy a estar”.

El motivo de la ruptura entre Carmen Borrego y su hijo

La relación entre Carmen Borrego y su hijo saltó en mil pedazos a raíz de que ella criticara abiertamente a su nuera y a la madre de esta: «Las personas rencorosas no pueden tener buen corazón porque el rencor se lo impide, el rencor es odio. Las personas rencorosas no me gustan. Es lo que más miedo me da. Me da miedo por mi hijo».

Tras semejantes declaraciones, José María rompió toda elación con su madre, a la que no ha visto desde entonces. Ni siquiera pasaron las navidades juntos, algo que a la colaboradora le dolió enormemente, pues siempre había presumido de la buena relación con sus dos hijos. No obstante, ella no pierde la esperanza de una pronta reconciliación: «Espero que el futuro nos una, seguro que sí, porque no quiero ni plantearme que mi nieto nazca y yo no esté allí a su lado», comentó la hermana de Terelu hace unos meses, muy afectada.

Por lo pronto, en el nacimiento no ha estado. Pero habrá que esperar para ver si se acerca a conocer al bebé cuando ya estén instalados en su casa. Y es que este no solo es el primer nieto para Carmen Borrego sino que también será el primer bisnieto de María Teresa Campos. Aunque su estado de salud es muy delicado, a buen seguro le encantará conocer al bebé de su único nieto varón.