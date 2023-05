Alejandra Rubio clarifica el estado de salud de María Teresa Campos: «Hay un pacto interno»

El delicado estado de salud de María Teresa Campos ha sido el motivo del fuerte encontronazo que han protagonizado sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Una disputa sobre la que se ha pronunciado la nieta de la veterana comunicadora, Alejandra Rubio, este fin de semana en ‘Fiesta’.

Todo comenzó cuando Carmen Borrego habló del delicado estado de su madre en ‘Sálvame’, dando a entender que tenía algún tipo de demencia, con declaraciones como: «Tenemos la suerte de que nos conozca». Unas declaraciones que no hicieron ninguna gracia a Terelu Campos, que estalló contra su hermana por poner a la palestra, nuevamente, a su madre.

Ahora, Alejandra Rubio, ha mostrado su parecer al respecto: «Yo esto no lo vi en directo pero me lo comentaron al día siguiente. Quien me conoce sabe que estoy totalmente en contra de que se siga hablando de mi abuela en televisión, porque creo que es innecesario». «Ella no está participando en esto y ya ha demostrado lo que tenía que demostrar. Es su momento de tranquilidad», ha añadido la joven en el programa en el que colabora.

Alejandra Rubio destapa el «pacto interno» de su familia por María Teresa Campos

La hija de Terelu Campos confesó que en su familia hay «una especie de pacto interno en el que hemos acordado no contar nada de mi abuela y mi madre lo intenta cumplir siempre. Mi tía Carmen, por el momento en el que está, a veces no lo cumple».

De esta forma, cree que Carmen no estuvo acertada con sus palabras: «Mi madre, en las ocasiones que ha hablado, y también le ha dicho que no hable, creo que ha sido más prudente». No obstante, también quiso romper una lanza en favor de su tía: «Carmen estaba en un momento igual para desahogarse. No es una situación fácil para ninguna».

Respecto a la salud de María Teresa Campos, Alejandra Rubio asegura no estar «muy de acuerdo con algunas cosas que dice» Carmen Borrego. «Paso mucho tiempo con mi abuela, veo cómo está y hay cosas que no he entendido», reconoció la colaboradora. De esta forma, deja entrever que la periodista está mejor de lo que se ha dado a entender: «Sé cómo está mi abuela y la relación que tenemos con ella. Hay cosas que no corresponden a la realidad que vivo con ella».

La hija de Terelu se quiere mantener al margen de la disputa entre su madre y su tía

«No es verdad que mi madre y mi tía estén pasando por un bache. Pero sí me consta que han hablado después del malentendido (…) Yo me mantengo al margen de todo esto porque es una cosa entre hermanas y yo no me quiero meter. Prefiero no participar porque sé que es doloroso para ellas», prosigue la colaboradora de ‘Fiesta’.

«Claro que las dos se encargan de mi abuela, pero donde más tiempo pasa y donde duerme es en casa de mi madre. Gracias a mi abuela hemos hecho lo que hemos querido y hemos tenido la vida que hemos querido, ahora toca respetarle y dejarla tranquila», sentencia Alejandra Rubio.