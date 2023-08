Sandra Barneda habla en estos implacables términos de Cristina Pedroche: «Estoy muy enfadada»

Las críticas que está recibiendo Cristina Pedroche tras su última fotografía en la que muestra su cuerpo después de parir a su hija Laia hace tres semanas no cesan. La polémica ha llegado a Telecinco con Nuria Marín, Verónica Dulanto o Sandra Barneda dando la cara por su compañera de Antena 3.

Antes de marcharse a publicidad, Sandra Barneda se mostraba contundente al cebar este tema. «A la vuelta yo os voy a decir una cosa. Voy a defender y mucho a Cristina Pedroche porque estoy muy enfadada», aseguraba la presentadora de ‘Así es la vida’ mientras sus colaboradoras la apoyaban por lo bajo diciendo «yo también».

«Hemos de hablar de lo que hacen a veces las redes sociales para bien y para mal. Las redes sociales favorecen el consumo rápido de las noticias y en muchas ocasiones es el lugar donde muchos descargan su ira. Es lo que ha pasado con Cristina Pedroche al publicar una foto en bikini», sostenía Sandra Barneda antes de leer el tuit que publicó la vallecana.

«La presentadora ha sido acusada por mucha gente de promover un cuerpo de postparto irreal», añadía Barneda antes de contar que en el programa habían decidido salir a la calle para hablar con diferentes mujeres para que opinaran sobre la polémica en la que se ha visto envuelta Cristina Pedroche.

Posteriormente, en el plató, tanto Alejandra Rubio como Beatriz Trapote así como otros colaboradores como Sebastián Gallego daban la cara por Cristina Pedroche dejando claro que ella lo único que había hecho era contar su caso sin querer provocar ningún tipo de polémica.

El mensaje directo de Sandra Barneda a Cristina Pedroche

Tras hablar con una psicóloga humanista, Sandra Barneda leía el comunicado que se vio obligada a escribir Cristina Pedroche tras las críticas que había recibido. Y antes de zanjar el tema, la presentadora de ‘Así es la vida’ se dirigía directamente a la presentadora de ‘Password’ en Antena 3 con unas palabras muy cariñosas después de que sus compañeros defendieran que la vallecana no tenía ni que justificarse con comunicados por hacer lo que quiere.

«Yo solamente le quiero mandar un abrazo a Cristina Pedroche, que se cuide, que cuide de su familia. Y que siga hablando en sus redes sociales de aquello que le parece importante porque hay mucha gente que no la critica sino todo lo contrario. Y me pongo yo misma de ejemplo. Gracias valiente por expresar y decir todo lo que piensas en todo momento porque hay otros que no lo hacen», sentenciaba Sandra Barneda.