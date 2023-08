El muy amargo comunicado que difunde Cristina Pedroche tras su criticadísima publicación

Cristina Pedroche ha liado la mundial este fin de semana con el mensaje que ha publicado en redes sociales sobre su estado físico tres semanas después del embarazo. «3 semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación», ha escrito junto a unas imágenes presumiendo de línea.

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 5, 2023

Pues bien, las críticas le han llovido en avalancha por el desafortunado mensaje que ha trasladado con ese post. Muchos le han criticado al interpretar que con esa publicación ha querido decir que todas las madres deben tener esa figura tras dar a luz. Y claro, las redes han ardido. «El físico depende de esos factores, pero hay otros muy importantes como la genética, el nivel de renta, la educación o la clase social, y otros prerrequisitos no tan evidentes como acceso a sanidad, la paz, recursos alimenticios, vivienda y un ecosistema estable», le han contestado en Twitter.

Cristina Pedroche: «No pensaba que se iba a liar todo esto»

Así, ante semejante revuelo, Cristina Pedroche ha emitido un duro comunicado. «Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación», ha comenzado explicando.

«He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial. También he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal. He compartido todos los libros, recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso. Y lo hago para que veáis que la información es poder y que a mí me ha venido muy bien», ha aclarado Cristina Pedroche para apaciguar el linchamiento.

«Si he compartido mis entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie. Pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura«, lamenta la presentadora de Atresmedia.

Por último, Cristina Pedroche culmina el comunicado con un preocupante mensaje y una drástica decisión: «Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio… os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida».

Feliz verano a todos. pic.twitter.com/rrB0e8bCF5 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 6, 2023