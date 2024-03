La determinación final con Cristina Pedroche ante las dudas de su futuro en Atresmedia

Cristina Pedroche ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro profesional. Después de que hace unas semanas sonaran rumores de su posible fichaje por Mediaset que fueron desmentidos por el grupo, la presentadora tenía que renovar su contrato con Atresmedia.

Y finalmente, Cristina Pedroche ha decidido seguir vinculada a Atresmedia firmando un nuevo contrato de larga duración con el grupo al que lleva ligada desde sus inicios como reportera de ‘Sé lo que hicisteis’. Así, lo confirma ella misma en El Confi TV.

Así, diez años después de firmar su primer contrato en 2014, Cristina Pedroche demuestra su confianza a Atresmedia y ha cerrado ya también su participación en las Campanadas de Antena 3 en la que será su undécima retransmisión. Y es que la vallecana se ha convertido en todo un emblema de la Nochevieja sobre todo tras superar a TVE hace tres años.

Pero más allá de las Campanadas y de su trabajo como colaboradora de ‘Zapeando’ se espera que Atresmedia vuelva a confiar en Cristina Pedroche para conducir alguno de sus nuevas apuestas como ya hiciera el año pasado al ponerse al frente de ‘Password’ y anteriormente de otros formatos como ‘Love Island’ o ‘Pekín Express’.

Cristina Pedroche habla de su renovación con Atresmedia

«Renovar con Atresmedia era lo obvio. No había otra opción porque es seguir en mi casa. El grupo se encuentra en un momento increíble. Tienen muchísimos proyectos y todos les sale bien. Nunca me planteé irme porque cuando estás con los mejores, no quieres estar en otro sitio. Además, es mi hogar, donde he trabajado siempre», asegura Pedroche.

Con respecto a sus próximas campanadas, Cristina Pedroche asegura que quiere un cambio. «Quiero cambiar mucho las cosas y reinventarme. En estos diez años, lo que ya he hecho ha estado muy bien y ha sido espectacular, pero creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta. Por supuesto seguirá habiendo vestido, una causa, un discurso… pero este año tiene que haber algo más. Llevo desde el mes de febrero trabajando en ello», asevera.