Cristina Pedroche releva por sorpresa a Dani Mateo como presentadora de ‘Zapeando’

El inicio de ‘Zapeando’ de este martes ha pillado por sorpresa a muchos de sus seguidores habituales. En lugar de Dani Mateo, la segunda emisión de la semana arrancaba con Cristina Pedroche ocupando la silla del presentador. Y es que, el programa ha sufrido un cambio de última hora y la vallecana se ha visto obligada a tomar el relevo de su compañero.

Pedroche arrancó ‘Zapeando’ con total naturalidad, saludando a sus compañeros e ignorando que su silla de colaboradora permanecía vacía mientras ejercía de conductora del programa. Aún así, la comunicadora no hizo ninguna referencia al repentino cambio y procedió a introducir los temas de la tarde.

Fue en el momento de pasar a publicidad cuando la colaboradora del programa de La Sexta terminó por pronunciarse sobre el catalán. «En un rato volvemos con la película entera, y con Dani Mateo», advirtió Cristina Pedroche a los espectadores, que ponía fin a su breve tiempo al frente del formato.

Una vez volvieron del descanso publicitario, Dani Mateo volvía a ocupar su silla y todo volvía a la normalidad, pero faltaba una explicación. «A los que os incorporáis ahora y a los del principio ¡hola!», comenzó saludando el presentador habitual del programa, que procedió a contar entonces el motivo de su retraso.

Dani Mateo explica por qué Cristina Pedroche inició el programa

«Acabo de llegar… Ha habido un accidente en el norte de Madrid, creo que sin víctimas, pero está todo retenido», explicó el conductor de ‘Zapeando’, que tuvo que recurrir a Cristina Pedroche para que el programa pudiese iniciarse con normalidad. Aún así, no dudó en darle un toque de humor a la situación.

Dani Mateo en ‘Zapeando’

«Aprovechando el accidente he dicho de no venir hoy. Con venir a ‘El Intermedio’, yo ya…», aseguró entre risas el catalán. «Pero me han llamado a casa y me han dicho que viniera, que Cristina lo estaba haciendo muy bien… Estaba de presentadora y estaba con ganas», bromeó Mateo sobre la sustitución de su compañera.

«Ten cuidado, que desde ahí se ven las cosas de otra manera», le advirtió Cristina Pedroche a Mateo, ya desde su silla habitual de colaboradora. Y el presentador decidió continuar con la broma. «He pedido que me refuercen el asiento por detrás por los cuchillos, que los noto entrar», señaló el presentador de La Sexta.