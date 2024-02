Cristina Pedroche dice ‘hasta aquí’ a Dani Mateo por su desafortunada mofa en ‘Zapeando’

Cristina Pedroche protagonizó un momento de increíble tensión en ‘Zapeando’ esta semana. La colaboradora del programa de La Sexta tuvo un encontronazo con su presentador después de que este hiciese una desafortunada broma. La de Vallecas se plantó ante el humor negro de Dani Mateo y le lanzó una sonada advertencia para que parase.

Nada más comenzar el programa, el cómico puso a la presentadora en su objetivo de burlas de la tarde. Dani Mateo no tardó en mofarse del look con el que Pedroche había acudido a ‘Zapeando’ ese día, negro y de manga larga. «Cristina, te acompañamos en el sentimiento», comenzó diciendo el presentador del programa.

Entonces, la colaboradora se levantó para enseñar su falda «graciosa», que rompía con el look triste del que se estaban riendo. El presentador no tardó en apodarla «la viuda alegre», pero la broma se iría rápidamente de las manos cuando el humorista metió a la hija de Cristina Pedroche en el asunto.

Cristina Pedroche se pone seria

«Es que se ha ido mi marido a Dubai y estoy triste», bromeó Pedroche para seguir el rollo a su compañero. Fue entonces cuando Dani Mateo metió en la ecuación a la hija de la vallecana con Dabiz Muñoz, algo que provocaría una sonada reacción por parte de la presentadora.

Cristina Pedroche en ‘Zapeando’

«Menos mal, porque digo: ‘Al final como madre no ha servido’. Pero no pasa nada, se va a por otra y ya está», explicó el presentador, insinuando que el look de luto era por la muerte de su hija Laila. Ante el grotesco escenario que el humorista había creado para arrancar un par de risas, la comunicadora se plantó. «Oye, no hagas bromas de esas. No hace gracia», espetó algo seria Cristina Pedroche.

Entonces, Quique Peinado se unió a la conversación para sumarse a la reprimenda al presentador de ‘Zapeando’. «Ya te he dicho antes del programa que no le hacía gracia y se lo has dicho», le reprochó el colaborador a Mateo. «No le hace gracia a ella, pero entiéndeme, a mí sí», respondió el presentador, que seguía defendiendo su humor negro en el programa de La Sexta.