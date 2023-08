La férrea reflexión de Verónica Dulanto sobre la polémica que salpica a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche está en el punto de mira y recibiendo un aluvión de críticas desde que este fin de semana publicara cómo se encuentra su cuerpo tras el embarazo. Mucha gente en las redes sociales entendían que la presentadora, con su mensaje, estaba dando a entender que las mujeres que tras dar a luz si no estaban perfectas era por falta de ganas. Como no, ‘Ya es mediodía‘ se hacía eco de la noticia y del comunicado de la presentadora y Verónica Dulanto daba la cara por ella.

El programa empezaba conectando en directo con un conocido entrenador personal para aclarar la situación. «El hábito es importantísimo, y en el caso de Cristina ella se lo ha currado muchísimo antes, durante y después el embarazo. En mi opinión, cuando la gente no consigue sus objetivos, lo fácil es tirar por tierra los resultados del resto. Es mucho más fácil criticarla a ella que hacer autocrítica con lo que uno no ha hecho por no ser constante», explicaba el preparador físico.

Tras la conexión, era Antonio Rossi quien preguntaba a Verónica Dulanto cómo había sido su caso en concreto. «No soy una persona que haga mucho ejercicio, soy muy vaga, por eso creo que la clave está en cuántos kilos cojas durante el embarazo. Cuántos menos sean, más rápida será la recuperación. Al final, ¿sabes qué pasa? Hagas lo que hagas, te quede el cuerpo que te quede, siempre vas a recibir críticas. Si te quedas bien, porque eso no puede ser así. Si te quedas mal, también mal, porque no te has cuidado», empezaba diciendo ella, saliendo también en defensa de Cristina Pedroche.

«Al final creo que la gente que critica es por pura envidia»

«Vamos a ver, yo me quedé sin cintura, con un michelín más grande de lo normal, pero vaya, que yo estaba en la playa tan ricamente y me dio todo exactamente igual», proseguía manifestando la presentadora de ‘Ya es mediodía’. Por su lado, Liz Emiliano añadía: «El hábito es muy importante, como ha dicho Alex. Si antes de quedarte embarazada haces deporte y comes bien, con el embarazo no va a variar tanto tu cuerpo. Cuando das a luz, tu cuerpo tarda menos en recuperarse que el de una persona que no tenga esos hábitos. Yo parí el 25 de agosto, y un mes después estaba desfilando en la Fashion Week en bikini».

Isabel Rábago muy acertada aportaba otra visión al asunto que se había tratado en las redes sociales. «Además de en los hábitos, lo que he leído son críticas que ponen el foco en la clase social. Es decir, tú tienes un determinado nivel adquisitivo que te puedes permitir determinadas cosas, acceso a determinadas comodidades que otras personas con menos dinero no pueden», expresaba la colaboradora.

«Para hacer deporte no necesitas tener dinero», saltaba rápidamente Liz Emiliano. Sin embargo, era Verónica Dulanto quien tenía la última palabra y cerraba el asunto volviendo a salir en defensa de Cristina Pedroche: «Yo, al final, creo que la gente que critica es por pura envidia».