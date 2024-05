Benjamín Prado dice explícitamente lo que es Ayuso en ‘La Sexta Xplica’ y tremenda definición

Este sábado, ‘La Sexta Xplica’ analizó con José Yélamo y todos sus colaboradores la última hora de la actualidad política y el debate que se ha abierto sobre los bulos y el «fango» a raíz del movimiento de Pedro Sánchez. Y uno de los que estuvo contundente fue Benjamín Prado.

El escritor y habitual colaborador de ‘La Sexta Xplica’ y ‘Más vale tarde’ fue claro y rotundo al señalar a los que para él son los grandes ejemplos de la propagación de bulos y del «fango». Así, Benjamín no tuvo reparos en nombrar a Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo.

Lo hizo después de escuchar a Celia Villalobos y otros colaboradores al cuestionar la hipocresía de Pedro Sánchez. «El fango es Díaz Ayuso llamando hijo de puta al presidente del Gobierno eso es fango. El fango es Villarejo y sus cloacas del poder y sus anejos para atacar a la mujer del presidente del Gobierno que lo matamos y nos lo cargamos», empezaba diciendo Benjamín Prado.

«El fango es Abascal y las políticas de la ultraderecha. El fango es retirar versos de Miguel Hernández de un memorial en Madrid. El fango es muchas de las cosas que ocurren en la vida política española. Y casi todas ellas provenientes de la polarización cuidadosamente orquestada por la derecha a partir del momento en el que han perdido el poder porque ya sabemos que aquí la derecha en España a la izquierda se la gana o se la echa», destacaba el escritor.

Benjamín Prado critica a Feijóo y Celia Villalobos le replica

Pero además, Benjamín Prado no dudó también en atacar a Alberto Núñez Feijóo. «Feijóo es el conductor de la máquina del fango. Está de acuerdo con Milei porque Milei y VOX, que son sus socios, son lo mismo y hasta donde yo sé los socios del PP son la ultraderecha», añadía el colaborador de ‘La Sexta Xplica.

«Se hable de lo que se hable tiene que salir la maldad y el fango del PP. Me parece una falta de respeto al buen criterio de los ciudadanos, e parece que un intelectual como tú se meta en estos fangos. Feijóo lo que ha dicho es que es un atentado a la política internacional de España, no habla de ningún comunicado de Milei. El PP no tiene ninguna relación con Milei», le espetaba Celia Villalobos.