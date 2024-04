Así se ha despedido ‘Cuatro al día’ tras su cancelación para ceder el testigo a Mario Picazo

Este viernes 5 de abril, ‘Cuatro al día’ se ha despedido para siempre de la audiencia de Cuatro tras cinco años acompañando a los espectadores cada tarde. Verónica Dulanto y José Luis Vidal han sido los encargados de poner el cierre al formato producido por Unicorn Content ante el estreno de ‘Tiempo al tiempo’ con Mario Picazo el próximo lunes.

Cabe recordar que ‘Cuatro al día’ llegó a Cuatro hace cinco años después de que Paolo Vasile decidiera eliminar ‘Noticias Cuatro’ y apostar por reducir la información a la emisión de un magacín de tarde que en sus inicios contó con Carme Chaparro y Santi Burgoa como presentadores.

A lo largo de estos cinco años, ‘Cuatro al día’ ha contado con hasta 8 presentadores en su edición diaria. Además de los citados, también ha contado con Mónica Sanz, Joaquín Prat, Ana Terradillos y Fernando Díaz de la Guardia, que se encuentra de baja por un problema facial.

«Este señor y yo fuimos los últimos en llegar a este programa después de una larga lista de maravillosos presentadores que han estado en este programa desde el principio. A nosotros circunstancialmente nos ha tocado la despedida. Pero ellos también han querido estar presentes en esta tarde», destacaba Verónica Dulanto dando paso a un vídeo en el que participaban algunos de ellos.

Joaquín Prat y Carme Chaparro se despiden de ‘Cuatro al día’

«Yo llevaba más de 20 años en informativos y saltar a un programa aunque sea informativo te obliga a estar más suelta en directo, a improvisar mucho más, a tener agilidad para reírte que un informativo no puedes», reconoce Carme Chaparro. «Cuatro al día para mí ha sido familia, momentos muy divertidos y momentos duros sobre todo en la pandemia. Detrás hay un equipo brillante con mucho talento», aseveraba Mónica Sanz.

Por su lado, Joaquín Prat, no ha dudado en volver a señalar que ‘Cuatro al día’ ha sido «sino el regalo más maravilloso que me ha dado mi vida profesional, uno de los más especiales». «El equipo tan fabuloso de personas, chavales y chavalas jóvenes en su mayoría», destacaba después el presentador. Ana Terradillos no dudaba en recordar que «me desvirgué en temas de corazón y me fui con un toque de naturalidad que me lo ha dado ‘Cuatro al día'».

Quién también ha enviado un mensaje es Fernando Díaz de la Guardia, que sigue de baja tras sufrir una parálisis facial. «Gracias a los espectadores de ‘Cuatro al día’. Lo mejor de esta etapa ha sido el equipo, recibir a tiempo el mensaje cómplice desde la redacción, el cariño de la gran familia de ‘Cuatro al día’ forma parte de mi patrimonio emocional, os quiero», decía el presentador.

Así ha sido el final de ‘Cuatro al día’: «Toca echar el cierre»

Tras ello, el plató de ‘Cuatro al día’ se llenaba de todo el equipo del programa. «Cuatro al día es esto, es trabajo, es poner sentido común, es pasión por el periodismo. Nos ha tocado a nosotros hacer la despedida un programa que lleva 1.268», proseguía diciendo José Luis Vidal.

Después, ‘Cuatro al día’ ofrecía un vídeo con el equipo recordando lo que ha sido esta aventura profesional. «Toca echar el cierre, apagar el control de realización y colgar los cascos. Bajar el piloto de los focos de plató, cerrar la redacción, caminar, caminar hacia algo nuevo y aunque ahora todas las luces se apaguen siempre queda una encendida que nos recuerda que cuando una cosa se acaba es porque otra mejor nos espera y si no tiempo al tiempo«, aseveraba una voz en off.

A la vuelta, Verónica Dulanto no podía contener la emoción. «Quería decirle a Fernando Díaz de la Guardia que me hubiera encantado que estuviera hoy aquí, no ha podido ser. Fernando recupérate pronto. Gracias por todo», añadía la presentadora.