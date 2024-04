La lista completa de colaboradores de ‘Tiempo al tiempo’ con Mario Picazo en Cuatro

Tras recuperar ‘Noticias Cuatro’, ahora Cuatro ha decidido renovar sus tardes tras cancelar ‘Cuatro al día’ y apostar por la vuelta de Mario Picazo con ‘Tiempo al tiempo’, un nuevo espacio producido por Unicorn Content que mantendrá a buena parte del equipo de ‘Cuatro al día’ como la propia Verónica Dulanto, que se mantiene para liderar la parte de actualidad.

Antes de su estreno el próximo lunes 8 de abril a las 18:00 horas, Mediaset ha presentado todos los detalles de su nueva gran apuesta para las tardes de Cuatro en una rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero. En ella, los responsables han explicado que el formato estará dividido en dos partes diferenciadas: una que durará hora y media con Picazo al frente que versará sobre contenidos sobre el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas relacionados con el ámbito del bienestar como la salud, la alimentación y el deporte. Y otra con Verónica Dulanto centrada en la actualidad y la denuncia social en la que contará con la ayuda de Alfonso Egea.

Mediaset se muestra encantada con poder volver a contar con Mario Picazo. «Te estábamos esperando«, le reconocía Jaime Guerra, director de producción de programas de Mediaset. «Vuelves con un título que dice mucho, Tiempo al tiempo, no solo porque has estado siempre con el parte meteorológico, sino porque habla de una forma de trabajar, poco a poco, para lograr los objetivos que es lo que buscamos nosotros», recalcaba el directivo.

«Yo agradezco que Mediaset haya apostado por un formato así, novedoso para la casa. Yo sé a lo que me subo a bordo, y que podamos hacer algo distinto en una franja que tiene otro tipo de contenidos está muy bien. Todos los temas que vamos a abordar cada vez tienen más interés. Yo soy un científico puro y duro, pero también soy un divulgador, y cuando me llamaron, me dijeron que esto estaba hecho para mí. Un formato, en lo que se refiere al contenido, que está hecho para mí y que asumo con mucha ilusión», reconocía por su lado Mario Picazo.

‘Tiempo al tiempo’, producido en colaboración con Unicorn Content, realizará en cada edición conexiones en directo con el equipo de reporteros que acompañarán a Mario Picazo, integrado por José Luis Vidal, Carolina Pons, Rubén García-Resino, Andrea Aliau, Paco Sánchez, María López, Manu Lajarín, y Alex Suárez, desplazados a los principales puntos de interés informativo de la geografía española.

«Intentaremos desvincularnos de repetir una y otra vez lo mismo en la tarde«

Si hay algo que han querido dejar claro desde Unicorn Content es que pretenden darle un cambio a la programación de tarde y olvidarse de lo que ya tienen el resto de programas. «No vamos a abandonar nuestro ADN de lo que es estar al pie de la calle y dedicarle un hueco a la actualidad y a la denuncia social, pero queremos dar una alternativa a la tarde porque al final todos los programas terminamos haciendo lo mismo», destacaba Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content.

En ese sentido, Verónica Dulanto, que será la encargada de conducir la segunda parte del programa de Mario Picazo dedicada a la actualidad, recalcaba que «Vamos a dejar ese hueco a la actualidad, primero porque es sello de la casa, también de Unicorn, y es importante por todo lo que pueda pasar. La franja lo requiere y queremos desvincularnos un poco de lo que se viene contando en la actualidad de la mañana, informativos… Y por la tarde virar hacia una actualidad más social», aseveraba la presentadora.

Un amplio plantel de colaboradores especializados en distintas materias

El gran abanico de contenidos que abordará ‘Tiempo al tiempo’ serán tratados por un variopinto equipo de colaboradores:

Los temas de ciencia serán más accesibles gracias a las explicaciones de Ricardo Díaz, decano de los Colegios de Químicos de España, y de la periodista científica América Valenzuela, que aportará numerosas curiosidades en este ámbito y desgranará las claves sobre el origen de las cosas que nos rodean. Además, la doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga Mar Gómez abordará cuestiones relacionadas con el clima y la naturaleza.

Para hablar sobre salud, el espacio contará con el inmunólogo y científico español Alfredo Corell, que no dejará de sorprender con sus lecciones sobre inmunología con pinzas de tender o con muñecos de superhéroes. Además, recogerá los consejos siempre sencillos e interesantes del doctor David Callejo, conocido popularmente como “el anestesista de Instagram”.

También habrá una sección dedicada al deporte en la que la exdeportista de élite Crys Dyaz, entrenadora de celebrities como María Pombo o Blanca Suárez, ofrecerá las claves de su método de ejercicios.

Además, la chef Begoña Rodrigo se pondrá al frente de los fogones de ‘Tiempo al tiempo’ para mostrar recetas saludables y aportar sus conocimientos y la experiencia adquirida en su restaurante La Salita, el único que ha conquistado este año los tres soles de la Guía Repsol. En esta sección de alimentación también participará el chef Nino Redruello.

‘Tiempo al tiempo’ contará además con la colaboración de Olivia Mandle, conocida como la ‘Greta Thunberg española’ que con solo 17 años ya es una conocida activista medioambiental que recorre los océanos del mundo para concienciar a todos de la necesidad de luchar por la defensa de todos los animales marinos y el fondo de los mares.

El programa también efectuará un repaso a los ‘to-‘picazos’ de la mano del analista de tópicos y bloguero Alfred Todolosabe, que desvelará cuáles son ciertos y cuáles pertenecen a la mera especulación popular.