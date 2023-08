Nuria Marín reacciona de un modo muy firme a la última polémica de Cristina Pedroche

Hace tres semanas que Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija junto a Dabid Muñoz. Y lo cierto es que se ha recuperado en tiempo récords, como así ha reflejado ella misma en sus redes. Sin embargo, la foto de su posado postparto ha recibido un aluvión de críticas sobre las que se ha pronunciado este domingo, 6 de agosto, Nuria Marín en ‘Socialité‘.

Con un vídeo frente al espejo, la presentadora de ‘Password‘ ha mostrado a sus seguidores su actual estado físico, al tiempo que ha explicado los sacrificios que está haciendo para volver a su talla. «Aquí no hay suerte ni milagros. Hay mucha preparación, antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación», escribía la vallecana a través de sus redes sociales.

Las críticas no tardaron en llegar. Y es que son muchos los usuarios que creen que Cristina Pedroche no está teniendo en cuenta que no todas las mujeres tienen su poder adquisitivo, su tiempo libre o su genética. Es decir, critican que la presentadora hable desde un privilegio que otras mujeres no tendrían.

Nuria Marín sale en defensa de Cristina Pedroche

Algunos, incluso consideran que la mujer de Dabid Muñoz está influyendo negativamente a otras mujeres. Ante tal aluvión de comentarios negativos hacia la colaboradora de ‘Zapeando’, Nuria Marín ha salido en su defensa este domingo en ‘Socialité’. La presentadora de Mediaset cree que se están malinterpretando las palabras de la madrileña. Ya que algunos piensan que, «con estas declaraciones, Cristina Pedroche está llamando vagas a las mujeres que no hacen lo que ha hecho ella».

Además, la catalana ha hecho una reflexión sobre las críticas que está recibiendo su compañera de profesión: «Cristina Pedroche ha hecho lo que se supone que tiene que hacer una mujer para encajar en el canon de belleza. Pero por decir que ha hecho una serie de sacrificios para entrar en ese canon, también la critican. O sea, la sociedad te obliga a estar de una forma, pero también te critican si dices cómo has conseguido estar de esa forma».