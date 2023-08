Nuria Marín se dirige en estos términos a Carmen Lomana tras llamarla «prostituta»

Este sábado 5 de agosto, Nuria Marín ha revelado en ‘Socialité’ su rifirrafe con Carmen Lomana hace un año, en el que la empresaria le llamó una cosa muy fea a la presentadora. Con motivo del cumpleaños de la colaboradora televisiva, el equipo del programa la ha llamado para felicitarla. Pero esta, lejos de agradecerlo, ha amenazado con llamar a la policía.

Ante esta actitud de la exconcursante de ‘Supervivientes’, Nuria Marín ha querido «ponerse seria» y ha dado paso a Darío del Alcázar, quien ha realizado esta llamada, para que explicase punto por punto lo sucedido. Eso sí, antes de dar la palabra a su compañero, la presentadora ha destapado el encontronazo que tuvo con Carmen Lomana.

«A mí el año pasado me llamó prostituta. Siempre hay cosas peores», ha dicho, en tono irónico y dejando completamente estupefacto al periodista, quien ha bromeado con la situación: «Pues igual llamamos nosotros a la Policía…».

El sorprendente mensaje de Nuria Marín a Carmen Lomana

Tras esta sorprendente revelación, Darío del Alcázar ha explicado todo lo sucedido: «Nosotros tenemos el detalle de llamar a las celebridades cuando son sus cumpleaños. Hemos llamado a Carmen Lomana para felicitarla por sus 75 añitos, pero Carmen nos responde instando a las autoridades públicas». «Mira, voy a avisar a la Policía y que haga un seguimiento», ha amenazado la televisiva al reportero de ‘Socialité’.

Aunque el programa se ha tomado con humor esta advertencia de Lomana, ya que poco después ésta le ha pedido perdón a Darío del Alcázar. Y es que la empresaria justifica su actitud asegurando que hay un hombre que la llama continuamente por teléfono oculto y que está «harta» de esta situación: «Es un tío que me llama todos los días 40 veces. Cojo el teléfono y me dice ‘Es que eres preciosa'».

Durante la celebración de su cumpleaños, se pudo ver a Carmen Lomana sentada junto a un misterioso hombre, por el que el programa no ha dudado en preguntarle. Ella, lejos de irse por la tangente, ha confesado que es un exnovio al que ve de vez en cuando y con el que guarda una buena relación: «A veces los recordatorios no están mal».

Tras la emisión del vídeo de la llamada, Nuria Marín no solo ha demostrado no guardar rencor a la empresaria, sino que, además, le ha dedicado unas bonitas palabras. «Es que yo no puedo evitar ser fan de Carmen Lomana. Porque te monta el pollo, te dice algo feísimo y, a los cinco minutos, se pone majísima, te cuenta una exclusiva y es divina. Entonces, tienes que elegir y yo elijo amarla. Aunque me llame lo que me quiera llamar, no me importa», ha sentenciado la presentadora.