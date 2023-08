Nagore Robles sepulta a Jorge Javier con lo que señala sin rodeos: «No permite que…»

Nagore Robles se ha mostrado más sincera que nunca durante su paso por el pódcast de Alexsinos. La vasca quiere despojarse de su papel de «agitadora» en los platós que la ha acompañado desde que saltó a la fama. Por eso quiere dar un paso más en su carrera televisiva, como así lo ha reconocido ella misma.

«Me contrataban para ser puñetera y lo hacía bien, pero eso ya no me motiva. Al final, lo que tenía que hacer era encender el plató y crear controversia, pero estar así durante años… He llegado a cansarme de mí misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque si no pierdo el ritmo y la energía y eso no me parece justo», asegura la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Tan sincera se ha mostrado Nagore Robles durante toda la charla con Alexsinos, que este no duda el ponerla en la difícil tesitura de elegir entre Belén Esteban o Miriam Saavedra, escogiendo a la primera; Adara Molinero o Sofía Suescun, quedándose con Adara; o entre María Jesús Ruíz o Aída Nízar, eligiendo a la primera.

Sin embargo, la pregunta más comprometida ha sido cuando le ha hecho elegir entre Mercedes Milá o Jorga Javier Vázquez como presentadores de ‘GH’. La exnovia de Sandra Barneda no lo ha dudado: «Mercedes Milá, sin duda, lo siento muchísimo. Ella es que es ‘Gran Hermano’, ella lo mamaba, ella lo crio, eso lo trasmitía».

Pero lejos de quedarse ahí, Nagore Robles ha hecho una demoledora crítica del que fuera presentador de ‘Sálvame’: «Jorge Javier Vázquez tiene su forma estupenda de presentarlo. Es un tío con una mente rapidísima, pero con un sentido del humor que a veces es verdad que se pasa. Por eso le llaman ‘el pequeño dictador’ y es algo que le molesta muchísimo. No permite que haya ideas opuestas a las suyas. Jorge tiene que echarle los mismos huevos que le echa para otras cosas y dejar que los demás digan cosas que no puede encajar. Eso no está bien», sentencia.

Nagore Robles rechaza participar en ‘GH VIP 8’

En los últimos años, Mediaset ha confiado en Nagore como presentadora de formatos como ‘Baila conmigo’ en Cuatro y ‘Pesadilla en el Paraíso’ en Telecinco. Por este motivo, volver a ser colaboradora, o concursante de un reality, no le resulta nada estimulante: «He aprendido mucho, he evolucionado y me han dado oportunidades muy buenas. Empecé dentro de un reality, he sido colaboradora en un montón de programas y presentadora, por eso ahora he rechazado participar en ‘GH VIP 8′».

Además, la vasca tiene claro que «si vuelvo a Guadalix será como presentadora. Sería algo que me encantaría, cerrar el círculo. Que le vaya muy bien a Marta Flich, pero hubiera estado muy bien que me hubieran dado la oportunidad a mí», reconoce entre risas.

Este no es el único reality para el que ha sido tentada en los últimos años. Según desvela ella misma: «Me han ofrecido ir a ‘Supervivientes’. Iba a ir en el de Mila Ximénez, hubo otro en el que también iba a ir, ya estaba vacunada y al final tuve que frenarlo porque tenía que estar trabajando en otro sitio. Luego, cuando ya se supo mi relación con Sandra, dije: ‘Ya no'».