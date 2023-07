Mercedes Milá dice lo que realmente piensa de que Marta Flich presente ‘GH VIP 8’

Marta Flich está muy cerca de encarar un reto profesional apasionante: la octava edición de ‘Gran Hermano VIP‘. El reality por antonomasia de la televisión regresa en septiembre a Telecinco después de cuatro años en barbecho por el caso Carlota Prado. Tras la sentencia, cadena y anunciantes han rubricado un acuerdo para poder traer de vuelta una marca tan reconocida por la audiencia.

Será la gran baza de Mediaset para otoño con una edición renovada en la que se buscarán perfiles más VIP y reconocidos por el público general y que traerá, tal y como indicó el grupo audiovisual en nota de prensa, grandes novedades en la mecánica. Y entre esas relevantes novedades también estará su nuevo equipo de presentadores: además de una gran profesional como Marta, Ion Aramendi se ocupará de los debates dominicales.

Y ahora, en una entrevista para la plataforma Outdoor de Mediaset, la también conductora de ‘Todo es mentira’ en Cuatro junto a Risto Mejide confiesa cómo se siente ante esta gran aventura y lo que ha hablado con dos atesorados comunicadores como Mercedes Milá y Jorge Javier Vázquez; pues ambos conocen bien ‘GH’ tanto en su versión anónima como celebrity.

Marta, sobre Mercedes Milá: «Me dijo que soy muy fresca, natural y que le gustaba mucho»

«El día que lo anunciamos con Carlos Sobera (en el plató de ‘Supervivientes’) Mercedes me puso un mensaje diciéndome que soy muy fresca, muy natural, que le gustaba mucho. Yo en ese momento tenía a la niña durmiendo, así que le pedí si la podía llamar mañana. Así lo hice. Y le dije que era una referente para mí y que me diese algún consejo. Simplemente me dijo que fuese yo misma, que me implicase y lo disfrutase. Al margen de eso, me dio tips de tipo técnico, de si iba a tal sitio podía enterarme de algunas cosas o que me empapase del canal 24 horas», ha compartido Marta Flich.

Además de Mercedes Milá, la también economista tuvo contacto con Jorge Javier cuando se conoció que iba a ser la presentadora de las galas principales de los jueves. Y reconoce su estrecha relación con el catalán: «En lo personal hemos coincidido mucho, es un tío extraordinario. He ido a verlo al teatro, nos llevamos muy bien, nos tenemos muchísimo cariño».

En ese sentido, Marta Flich describe que Vázquez fue muy «tierno» en el mensaje que le envió: «Tenía tanta alegría por mí, me dijo que lo disfrutase, que todo iría bien, que se alegraba mucho por mí. Es tan positivo y le quiero tanto que fue todo súper bonito». Y no evita decir lo que piensa de él con rotundidad: «Si no es el mejor comunicador que tenemos en este país, es de los mejores. Es un presentador imprescindible bajo mi punto de vista».