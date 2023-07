‘GH VIP 8’ lanza una oferta a Nagore Robles para concursar y esta es su firme decisión

Nagore Robles ha sido uno de los rostros más reconocibles del universo Mediaset. Se dio a conocer en ‘Gran Hermano 11’ y, desde entonces, su idilio con el grupo de comunicación ha sido intenso como colaboradora de numerosos programas, como opinionista y, a veces, conductora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y como presentadora de formatos recientes: ‘Bailando contigo’ en Cuatro y ‘Pesadilla en El Paraíso 2’ en Telecinco.

Sin embargo, actualmente su presencia en pantalla es nula. De hecho, no apareció en ningún debate de ‘Supervivientes 2023’ y eso llamó poderosamente la atención, pues en las últimas ediciones había formado parte del elenco de ‘Conexión Honduras’ o ‘Tierra de Nadie’. Y precisamente sobre su vinculación con Mediaset en el presente ha hablado en El Guacal, el podcast del influencer Alexsinos.

«Sigo ligada a Mediaset en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos», empieza aclarando Nagore Robles. Además, ante el esperado regreso de ‘Gran Hermano VIP 8’ a Telecinco el próximo 14 de septiembre, desvela que ha recibido una oferta de la productora. Sin embargo, su respuesta es firme con toda una declaración de intenciones: «He dicho que no, que cuando vaya a Guadalix será como presentadora». «Que le vaya muy bien a Marta Flich, pero hubiera estado muy bien que me hubieran dado la oportunidad a mí», ha añadido con cierta superioridad.

Al hilo, la vasca también revela que en alguna edición también le ofrecieron participar en ‘Supervivientes‘. «Iba a ir al de Mila Ximénez y otra vez iba a ir, me pusieron todas las vacunas y, al final, tenía que estar trabajando en otro sitio y consideraron que no hacía tanta falta. Cuando se enteraron de que estaba con Sandra Barneda, me dijeron que sí querían que fuese, pero ya dije que no, que la oportunidad había pasado ya», explica.

De igual modo, también parece haber pasado su tiempo de colaboradora cañera. Nagore Robles se desmarca de ese papel y asegura que no quiere volver a ese puesto de trabajo. «Me contrataban para ser puñetera y lo hacía bien, pero eso ya no me motiva. Al final, lo que tenía que hacer era encender el plató y crear controversia, pero estar así durante años… He llegado a cansarme de mi misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque si no pierdo el ritmo y la energía y eso no me parece justo», sentencia alto y claro.

Eso sí, Nagore valora que «he aprendido mucho, he evolucionado y me han dado oportunidades muy buenas» y pone nombre y apellido a las mujeres «que me han enseñado un montón». «Sandra Barneda me ha enseñado muchísimo, evidentemente, me protegía mucho, me daba muchos consejos. Y Emma García me ha enseñado un montón y solo con una mirada ya nos entendíamos», declara.