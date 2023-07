Mario Vaquerizo no se muerde la lengua con tal palo a Jorge Javier en su peor momento

Jorge Javier Vázquez ha sido muy crítico durante los últimos meses con Mario Vaquerizo y Alaska por sus posicionamientos políticos. De hecho, el presentador les dedicó tanto a él como a su mujer uno de sus últimos blogs de Lecturas después de que Vaquerizo defendiera en ‘Déjate Querer’ que en la actualidad no gozamos de la libertad y comparara la situación del presente con la dictadura franquista.

Por su lado, Jorge Javier no solo afeó sus palabras, sino que, pese a declararse fan de ellos dos en el pasado, criticó que durante los últimos meses se codearan con la derecha española que se posiciona en contra de los derechos fundamentales que tanto han defendido. «Estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans», cuestionaba el comunicador catalán.

Sobre este extenso artículo que le dedicó Jorge Javier se ha pronunciado varios meses después Mario Vaquerizo en el podcast ‘El Sentido De La Birra’. «Jorge puede tener su opinión, quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine sobre lo que piensa de mí en ese momento. Yo lo respeto, pero… Jorge Javier, no me conoces», ha empezado manifestando el cantante.

Asimismo, Mario Vaquerizo ha señalado la «superioridad de Jorge Javier» y no duda en hacerle frente: «Respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí», asevera. Para acabar, el marido de Alaska se ha dirigido directamente al presentador con un tono de desdén: «Me da igual lo que pienses».

De la misma manera, Vaquerizo se ha pronunciado sobre el fin de ‘Sálvame’, del que reivindica «el papel tan importante que ha hecho». En ese sentido, Mario recalca que es un formato que «ha cambiado el mundo y la forma de hacer televisión». Aun así, no ve nada malo en su cancelación. «Ha desaparecido porque todos tenemos que desaparecer, no nos podemos perpetuar. Y no pasa absolutamente nada. No hay que verlo como una traición», sentencia muy claro.

Mario Vaquerizo también responde a su última polémica

Además, durante los últimos días, Mario Vaquerizo se ha visto salpicado por las últimas polémicas que ha protagonizado. El cantante publicaba un vídeo junto a un amigo suyo, integrante de las Nancys Rubias, y este llevaba una camiseta en la que se leía el lema franquista ‘una, grande y libre’ sobre una imagen del Valle de los Caídos, motivo por el que le llovieron las críticas.

Sin embargo, Mario Vaquerizo lejos de hacer autocrítica por la camiseta franquista que se veía en el vídeo, se ha defendido. «¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no? Y que encima pidas la cancelación y que anulen un concierto. Me cago en tu puta madre«, ha estallado.

«Yo no creo en la cancelación, creo en la libertad individual de cada uno y en el derecho a expresar lo que uno sienta«, ha defendido el marido de Alaska. «Yo no busco el reconocimiento de los demás, busco el reconocimiento en mí mismo. Pero, si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer», concluye.