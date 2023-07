Mario Vaquerizo la vuelve a liar por esta camiseta en su última publicación: «Mucho asco»

Mario Vaquerizo vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de que le llovieran las críticas por una camiseta con la que apareció en sus redes sociales, ahora de nuevo un atuendo ha incendiado Twitter. Pero no lo ha lucido él sino uno de los miembros de su banda.

El marido de Alaska ha subido un reel a su cuenta oficial de Instagram junto a Juan Pedro, uno de sus músicos. En el vídeo que lleva por título ‘Viva el amor y viva mi hermana’, se puede ver como el músico lleva una camiseta bastante desafortunada en la que se puede ver perfectamente el Valle de los Caídos, lugar en el que descansó el dictador Francisco Franco y que fue construido por mano de obra compuesta en su mayoría por presos políticos republicanos.

Aluvión de críticas a Mario Vaquerizo en Twitter

Además, se puede leer en la prenda el lema franquista: «una, grande y libre». El outfit de Juan Pedro y la naturalidad con la que Mario Vaquerizo conversa con él sin darle importancia a la camiseta han provocado un aluvión de críticas hacia el cantante en las redes sociales.

«Qué gentuza sois y cada día dejándolo más claro», escribe un usuario, mientras que otro le pone: «¿Una grande y libre? Pronto os veo con una de ‘Arbeit macht frei’ o ‘Gora ETA’. Me parece de muy mal gusto y una falta de respeto a las víctimas». «Con la camiseta del valle de los caídos, levantado con el sudor y la sangre de los presos republicanos en plena dictadura. Que mal estáis de verdad, qué decepción», escribe otra persona.

Jorge Javier Vázquez, muy crítico con Mario y Alaska

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mario Vaquerizo se mete en camisas de once varas al hablar de temas políticos. Hace unos meses visitó el programa de Telecinco ‘Déjate querer‘, donde dio unas polémicas declaraciones que también incendiaron las redes sociales. «Mi familia vivió la dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho», aseguró sin pudor.

Uno de los más críticos con sus palabras fue Jorge Javier Vázquez quien, a través de su blog de ‘Lecturas’, reconoció sentir una gran decepción tanto por Mario Vaquerizo como por su mujer Alaska, quienes durante años habían llevado la bandera de la «libertad» en nuestro país y ahora dicen ser amigos de políticos del PP como Ayuso o Almeida.