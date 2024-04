Coto Matamoros deja de piedra con esta revelación sobre Jorge Javier y su hermano Kiko

El próximo mes de junio hará un año que ‘Sálvame’ puso fin a su andadura en las tardes de Telecinco y, pese a esto, todavía hay quien se sigue acordando del mítico programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Tal es el caso de Coto Matamoros, quien, durante su charla en el ‘Nicho Podcast’ ha vuelto a cargar contra ‘Sálvame’ y todos sus colaboradores, entre los que se encontraba su hermano Kiko.

El conductor del pódcast ha sido el que ha metido el dedo en la llaga, al comentarle: «Tú veías el plató de ‘Sálvame’ y era lo más parecido al 7º círculo del infierno. Tú imagínate estar durante toda la eternidad con esa puta peña». Lejos de quedarse callado, el que fuera colaborador de ‘Crónicas Marcianas’ espetó: «Imagínate… Acabas matando al demonio, cagándote en su puta madre y diciendo ¡pero qué he hecho yo para merecer esto!».

Coto Matamoros, sin piedad contra Kiko Hernández

Acto seguido, el presentador le ha ido preguntando por algunos de los colaboradores del desaparecido programa. Sobre Kiko Hernández, Coto Matamoros ha recordado que «le denuncié yo en el plató». «Este era el de ‘Gran Hermano, el cabezón de ‘GH'», ha añadido el conductor. A raíz de esto, Coto ha hecho una sorprendente revelación: «Sí, a ese le denuncié yo en el plató. Le dije: ‘Tú lo que nos tienes que hablar es de la SGN’, la secta satánica a la que pertenecía. Entonces palideció. A mí me lo había dicho un inspector de policía que los estaban investigando. Y se lo solté así».

«Entonces cada vez que se dirigía a mí, la semana siguiente, le decía: ‘A ver, ¿qué dice el pequeño Satanás?’. ¡Era un puto subnormal! ¡Son subnormales!», sentenciaba el hermano de Kiko Matamoros, arremetiendo durísimamente contra Kiko Hernández y el resto de colaboradores de ‘Sálvame’. Cabe recordar que Coto Matamoros y los dos Kikos coincidieron en ‘Crónicas Marcianas’, donde los tres fueron colaboradores, protagonizando grandes polémicas.

Su despiadado ataque contra Jorge Javier y su hermano Kiko

Pero Kiko Hernández no ha sido la única ‘víctima’ de Coto Matamoros, que también ha atacado sin piedad a Jorge Javier Vázquez y a su hermano Kiko. Del presentador de ‘Supervivientes’ ha llegado a asegurar que es un “satánico”. Según él, Jorge Javier «se gastó un millón de euros en animales para sacrificio. Iba a un templo en Madrid que está cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, que tiene forma de pirámide. Y allí se reúnen todos los sábados y hacen sus ‘celebraciones’ y sus rituales. Son sectas satánicas», ha añadido. Una revelación totalmente surrealista si tenemos en cuenta lo animalista que es el presentador y lo gran defensor de los animales.

De su hermano, Kiko Matamoros, también ha largado de lo lindo. «Tu hermano es un puto cuadro de cojones, perdona que te lo diga», le espetó el conductor del pódcast. Algo que él ratificó, poniendo de manifiesto lo mal que se llevan: «Un cuadro bien feo». «Fíjate si era subnormal que no entendía los números quebrados. Pero la culpa es mía de que sea subnormal, porque en el parto le asfixié. Veníamos los dos y le agarré del cuello y le provoqué una hipoxia fetal y de ahí fue a una incubadora y así ha salido la criatura», desveló.

Según Coto Matamoros, al igual que Jorge Javier Vázquez, su hermano «es satánico también». «Si allí (en ‘Sálvame’) la mitad son satánicos», insistía. Algo que no se terminaba de creer el presentador del pódcast, ya que, según él, «no creo que hayan abierto un libro en su vida. No me creo que sean satánicos». Pese a esto, su invitado seguía en sus trece: «Piensan que creyendo eso les va a ir de puta madre. Ellos venden su alma al diablo y lo que pasa es que el diablo pasa factura».