Juan del Val se deslengua con esta acusación contra Jorge Javier Vázquez: «Tengo pruebas»

El fichaje de David Broncano por RTVE está generando muchos titulares. Y es que parece que la llegada del humorista para competir contra Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ ha puesto uy nerviosos a parte del equipo del programa de Antena 3 como Juan del Val. Algo sobre lo que se ha pronunciado Jorge Javier Vázquez en su blog de Lecturas.

Todo después de que antes de que se hiciera efectivo el fichaje de Broncano, Juan del Val señalara en directo a Moncloa y al Presidente del Gobierno de instigar para que RTVE aprobara la llegada de ‘La resistencia’ para acabar con Pablo Motos y ‘El Hormiguero’.

«Aseguran que Moncloa está empujando para que se produzca y al mismo tiempo Pablo Motos y su equipo denuncian con muchísima indignación que es una maniobra para eliminarlos», recalcaba Jorge Javier Vázquez de primeras. «Por mucho que Juan del Val se empeñe en ponerse en plan alarmista y asegure que Pedro (Sánchez) quiere cargarse a Pablo. Yo es que intuyo que ni el mismo Juan se cree semejante bola pero en términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. El Estado, así, en mayúsculas, contra un presentador», prosigue destacando el presentador de ‘Supervivientes’ en su blog.

Juan del Val responde a Jorge Javier y da donde más le duele

Ahora, ha sido Juan del Val quien ha querido responder a Jorge Javier Vázquez a través de un artículo de opinión en El Mundo en el que deja claro que le tiene cariño al catalán desde que promocionó su primera novela en ‘Sálvame’ a cambio de nada. «No solo me creo que haya movimientos en Moncloa para hacer daño a El Hormiguero, sino que tengo pruebas», asevera.

«Tú dices que no te las crees, que es inverosímil que desde Moncloa se levante un teléfono para contratar en la televisión pública un programa con el único objetivo de restar audiencia a El Hormiguero. Dices que son «numeritos» de Pablo Motos. Allá tú con lo que te crees o con lo que no te quieres creer, estoy seguro de que hay más de lo segundo. Que se consiga hacer daño a Pablo Motos es otra cosa, pero que se está intentando desde Moncloa es un hecho», sentencia Juan del Val en su artículo.

Pero además aprovecha para lanzarle un dardo al recordar su sonado fracaso de ‘Cuentos Chinos’, asegurando que «ya veremos qué pasa en septiembre, porque la libertad de la gente con el mando a distancia da alegrías y disgustos, como tú sabes mejor que nadie».

«Me da pena ese servilismo con el poder de alguien con tanto talento»

«Terminas tu artículo temiendo que se te acuse de que te lo ha ordenado escribir Pedro Sánchez. A mí me consta que no es así, aunque lo triste es que ni siquiera sea necesario. Me da pena ese servilismo con el poder de alguien con tanto talento como tú«, añade Juan del Val. «Qué masoquismo el tuyo. Hiciste teatro de una manera brillante y te tacharon de intruso, «¿qué hace el de Sálvame en «el mundo de la cultura»?». Escribes con verdad e ingenio, pero también despreciaron tus libros esos guays de izquierdas. A mí me entristece porque te quiero, pero tú sabrás», termina diciéndole.

Finalmente, Juan del Val insiste en denunciar que desde el Gobierno se quiere acabar con el programa de Pablo Motos. «Sí Jorge, en Moncloa no gusta El Hormiguero y en Moncloa se hace todo lo posible por acabar con Pablo. Lo sé yo, lo saben en Moncloa y lo sabes tú, aunque no te quieras enterar», concluye.