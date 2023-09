Coto Matamoros sentencia así de incendiario al fútbol femenino ante el caso Rubiales

Desde que hace un mes la selección nacional se alzara con el Mundial de Futbol femenino y estallara el caso de Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso no se habla de otra cosa. Y más con todo el lío que hay en la Real Federación de Fútbol. Pues bien el último en posicionarse en todo este asunto ha sido Coto Matamoros.

Y una vez más el que fuera colaborador de ‘Crónicas Marcianas’ la ha liado con sus declaraciones. El hermano de Kiko Matamoros entraba este jueves por teléfono en el programa ‘Disidencia deportiva‘ de Intereconomía y lo que soltaba de las futbolistas incendiaba las redes.

Coto Matamoros incendia las redes con el calificativo que usa para hablar de las futbolistas

Así, Coto Matamoros no se cortó nada al tachar al fútbol femenino como una «mierda». «El mundial de fútbol femenino vale tanto como el trofeo Carranza, es lo que vale, y que me perdonen en Cádiz», soltaba sin ningún pudor.

Tras ello, el presentador y los colaboradores le preguntaron a Coto Matamoros si no se alegró de que la selección ganara el mundial en Sidney. «Pues ni me enteré porque es que no me interesa. Yo no he visto en mi vida un partido de fútbol femenino», respondía él.

«He visto los highlights esos que ponen algunas veces y digo: ‘Joder, qué malas son! Pero nada más. Ahora que me llamen misógino«, sentenciaba Coto Matamoros provocando la risa de algunos de los que estaban en el plató.

Por su lado, Willy Sancho Muela, el presentador, siendo consciente de que lo que había soltado Coto Matamoros podía generar mucho revuelo, dejaba claro que era simplemente su opinión. «Son opiniones. Hay a gente que le gusta y a ti no te gusta», matizaba el presentador.

«No son opiniones, no, es la pu*a realidad», le corregía Coto Matamoros. «Mi opinión va aparte. La realidad es que son una mierda, esa es la realidad», insistía después el polémico colaborador de programas del corazón durante la década del 2000.

«Supongo que a las mamás de las jugadoras les gusta verlas jugar, a las novias de las jugadoras también y a los novios y todo esto… Pero, vamos, perder el tiempo en el pu*o fútbol femenino, vamos, me parece una locura», concluía Coto.