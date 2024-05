Iñaki López deja retratada a Ayuso con lo que ha hecho un alto cargo en ‘Más vale tarde’

Este miércoles, un alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está en boca de todos después de haber publicado un tuit en el que llamaba «cabrones» al consejo de ministros por las continuas incidencias que hay en Cercanías. Un asunto sobre el que han debatido en ‘Más vale tarde’ con Iñaki López lanzando un dardazo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Nos vamos ahora con la noticia protagonizada por un alto cargo del Gobierno de Ayuso, en concreto su director general de economía que no ha tenido mejor idea que llamar cabrones al consejo de ministros por los retrasos en los cercanías de Renfe que se han vivido últimamente», destacaba Iñaki López antes de dar paso a uno de sus redactores.

«Luego le ha culpado al corrector, dice que quería poner melones», apostillaba el presentador. «Otro insulto a la inteligencia venga«, soltaba por su parte Cristina Pardo. «Es que se ríen de nosotros, pero explícanos el chiste», aseveraba Iñaki López conectando con Cristian Calcerrada desde la redacción.

Después, el redactor de ‘Más vale tarde’ explicaba todo lo que había pasado con este alto cargo de Isabel Díaz Ayuso. «No son los trenes, sois vosotros, cabrones», era el tuit que puso Juanma López Zafra, el director general de economía de la Comunidad de Madrid. Aunque después se excusó en que todo fue por un problema del corrector y acabó sus disculpas con el «me gusta la fruta».

«A mí la verdad es que me parece todo esto vergonzoso«, recalcaba Cristina Pardo. «A mí e parece que no tiene un pase y además nuestro vocabulario es tan rico que no hace falta caer en el insulto. Además creo que es un error políticamente porque ahora hablamos del insulto y no del problema de los cercanías», confesaba Pablo Montesinos.

El ‘guantazo’ de Iñaki López y Cristina Pardo a Díaz Ayuso

Por su parte, Benjamín Prado no se cortaba con su crítica a Díaz Ayuso. «En la cesta de fruta Isabel Díaz Ayuso es la manzana podrida que contamina todas las demás. Cuando Díaz Ayuso sale con el hijo de puta y me gusta la fruta, ahora sale el siguiente con el cabrones y el melones», soltaba el colaborador.

«Es que estabas hace dos días criticando a un ministro de España por insultar al presidente Milei y acusarle de consumir drogas, luego te quedas sin autoridad moral para reprochar al rival político que se salga del tiesto», insistía Cristina Pardo. «A la presidenta Ayuso le parece impresentable, que lo es, que se insulte al Presidente de un país sin embargo es lo que ella hace todos los días con el latiguillo de me gusta la fruta para llamarle hijo de puta al presidente», sentenciaba Iñaki López.